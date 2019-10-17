Столетние рукописи: в Сухуме презентовали книгу ученого-кавказоведа Генко

В книге собраны уникальные фольклорные, диалектологические абазинские материалы из Архива российского Института восточных рукописей, которые были записаны собственноручно Анатолием Генко во время экспедиций в 1929 и 1933 годах.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Презентация книги "Абазинские материалы А.Н. Генко" прошла в Академии наук Абхазии в четверг 17 октября.

Анатолий Генко занимает особое место в кавказоведении, подчеркнул президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Ученый всю свою жизнь посвятил изучению языка и фольклора кавказских народов, в частности абазин.

"Его наследие значительно и знаково в изучении языков и культур горских народов Кавказа. Собственно, весь свой потенциал, всю свою жизнь он отдал исследованию народов Кавказа и погиб, защищая их интересы, точнее за то, что он резко критиковал политику сталинской власти на Кавказе. И потому выявление и публикация любого материала из наследия Генко весьма важна для кавказоведения", – сказал Зураб Джапуа. © Foto / АНО «Алашара Пазов объяснил почему Шакрыл для него "Эйнштейн в кавказоведении"

Книга была подготовлена доктором филологических наук, президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джапуа и сотрудником научного отдела Ставропольской краевой научной библиотеки имени Лермонтова Петром Чекаловым. Работа над абазинскими материалами Генко была долгой и кропотливой. С рукописями, которым уже почти век, ученые работали 12 лет.

Однако, по словам Зураба Джапуа, книга не увидела бы свет, если бы не первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, Галина Генко, дочь Анатолия Генко и председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.

"Впервые на материалы, которые публикуются в этом сборнике, обратил свое внимание Владислав Ардзинба и поручил мне собрать и изучить эти материалы. Дочь Анатолия Генко, Галина Генко, сохранила большую часть рукописей отца. Петр Чекалов перевел тексты на современный абазинский язык. А в подготовке и издании книги нам помог Мусса Экзеков", – добавил Зураб Джапуа.

Книга "Абазинские материалы А.Н. Генко" вышла тиражом 500 экземпляров.

Анатолий Генко – российский и советский языковед, кавказовед, историк, этнограф, первый исследователь абазин, убыхов, хыналыгцев, цахур. Ему принадлежат работы по изучению языков абазинского, абхазского, цахурского, рутульского, хиналугского, лезгинского. Он автор абхазско-русского словаря, труда "Абхазский вокализм", а также "Грамматик абхазского языка". Сама книга пропала во время блокады Ленинграда, но сохранились черновые тексты исследования.

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