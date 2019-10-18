Выставка, концерт, фуд-корт: фестиваль "Абаза" открылся в Сухуме

Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" впервые проходит в Абхазии. Спортивная часть праздника прошла в Гудауте, 18 октября в Сухуме началась культурная программа праздника.

СУХУМ, 18 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" открылся на набережной Сухума, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Фестиваль открылся совместной выставкой Абхазского Государственного музея и музея Эльбургана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" открылся на набережной Сухума

Специально на фестиваль экспозиции из личного музея привез коллекционер Мухамед Туков, который называет себя собирателем и хранителем старины.

"У меня более 800 экспонатов, но, к сожалению, не все смог перевезти через границу. Сегодня здесь представлены национальные костюмы, а также фотографии и описание экспонатов", - рассказал Туков.

На площади перед Абхазским драмтеатром организаторы фестиваля развернули фудкорд, где гости могут познакомиться с абазинской кухней.

В рамках "Абаза" посетители также смогут поучаствовать в мастер-классе по плетению бостонных изделий и искусству золотого шитья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" открылся на набережной Сухума

Одним из главных событий фестиваля станет театрализованное представление, рассказывающего о старинном абазинском обряде привода невесты в дом. Представление пройдет под аккомпанемент народных инструментов, его будут сопровождать комментарии, которые будут раскрывать скрытые смыслы обряда.

В 14:40 на площади у драмтеатра начнется совместная концертная программа абхазских и абазинских творческих коллективов. В мероприятиях примут участие Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкессии, эстрадные исполнители из Абхазии – Людмила Гумба, Заур Зухба, коллектив "Адау" и этнографический ансамбль "Ахьышьтра".

© Sputnik / Томас Тхайцук Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" открылся на набережной Сухума

Первый культурно-спортивный фестиваль "Абаза" проходит в Абхазии при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

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