Праздник для всех: организаторы рассказали, чего ждать от фестиваля "Абаза"

Пресс-конференция, посвященная Первому культурно-спортивному фестивалю "Абаза", который пройдет в Абхазии с 16 по 18 октября, прошла в Сухуме в пятницу 11 октября.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Главная задача первого культурно-спортивного фестиваля "Абаза" в Абхазии – сплочение абхазского и абазинского народа, рассказала на пресс-конференции руководитель Женских советов Всемирного абхазо-абазинского конгресса Гета Ардзынба.

"Работая над сценарием фестиваля мы понимали, что в первую очередь хотим подарить всем большой национальный праздник, чтобы общение с нашими братьями абазинами прошло в дружественной атмосфере. Мы решили реализовать нашу главную задачу через призму нашей общей истории, именно поэтому на фестивале будет представлено так много исторических материалов", - добавила она.

Фестиваль будет проходить в Абхазии в два этапа. С 16 по 17 октября в Детской юношеской спортивной школе города Гудаута пройдет турнир по вольной борьбе за Кубок председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусы Экзекова. В турнире примут участие около 250 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карачаево-Черкессии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодара и Абхазии. По словам директора клуба вольной борьбы "Абаза" Леонида Боджгуа, большинство из участников – призеры и победители международных соревнований, судить турнир будут рефери из России.

18 октября в Сухуме состоится культурно-историческая часть фестиваля. Одним из главных событий станет театрализованное представление, рассказывающего о старинном абазинском обряде привода невесты в дом.

"Представление пройдет под аккомпанемент народных инструментов и главное, его будут сопровождать комментарии, которые будут раскрывать скрытые смыслы обряда", - объяснила Ардзынба.

Кроме того, в 13:00 в выставочном шатре у Абхазского драматического театра будет открыта совместная экспозиция этнографического музея села Эльбурган и Государственного музея Абхазии. Там же будут представлены старинные абазинские костюмы, карты современного расселения абхазов и абазин, архивные фотографии.

"Весь этот материал служит для того, чтобы подчеркнуть, что нас много и пришло время нам объединиться по-настоящему", - подчеркнула Ардзынба.

В 14:40 на площади у драмтеатра начнется совместная концертная программа абхазских и абазинских творческих коллективов. В мероприятиях примут участие Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкессии, эстрадные исполнители из Абхазии – Людмила Гумба, Заур Зухба, коллектив "Адау" и этнографический ансамбль "Ахьышьтра".

Гостей фестиваля ждет и знакомство с традиционной абазинской кухней, которая будет представлена на фуд-корте.

Первый культурно-спортивный фестиваль "Абаза" пройдет в Абхазии при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

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