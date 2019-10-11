Праздник для всех: организаторы рассказали, чего ждать от фестиваля "Абаза"

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Главная задача первого культурно-спортивного фестиваля "Абаза" в Абхазии – сплочение абхазского и абазинского народа, рассказала на пресс-конференции руководитель Женских советов Всемирного абхазо-абазинского конгресса Гета Ардзынба.
"Работая над сценарием фестиваля мы понимали, что в первую очередь хотим подарить всем большой национальный праздник, чтобы общение с нашими братьями абазинами прошло в дружественной атмосфере. Мы решили реализовать нашу главную задачу через призму нашей общей истории, именно поэтому на фестивале будет представлено так много исторических материалов", - добавила она.
Фестиваль будет проходить в Абхазии в два этапа. С 16 по 17 октября в Детской юношеской спортивной школе города Гудаута пройдет турнир по вольной борьбе за Кубок председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусы Экзекова. В турнире примут участие около 250 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карачаево-Черкессии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодара и Абхазии. По словам директора клуба вольной борьбы "Абаза" Леонида Боджгуа, большинство из участников – призеры и победители международных соревнований, судить турнир будут рефери из России.
18 октября в Сухуме состоится культурно-историческая часть фестиваля. Одним из главных событий станет театрализованное представление, рассказывающего о старинном абазинском обряде привода невесты в дом.
"Представление пройдет под аккомпанемент народных инструментов и главное, его будут сопровождать комментарии, которые будут раскрывать скрытые смыслы обряда", - объяснила Ардзынба.
Кроме того, в 13:00 в выставочном шатре у Абхазского драматического театра будет открыта совместная экспозиция этнографического музея села Эльбурган и Государственного музея Абхазии. Там же будут представлены старинные абазинские костюмы, карты современного расселения абхазов и абазин, архивные фотографии.
"Весь этот материал служит для того, чтобы подчеркнуть, что нас много и пришло время нам объединиться по-настоящему", - подчеркнула Ардзынба.
Гостей фестиваля ждет и знакомство с традиционной абазинской кухней, которая будет представлена на фуд-корте.
Первый культурно-спортивный фестиваль "Абаза" пройдет в Абхазии при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.
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