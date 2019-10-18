Шесть золотых медалей завоевали абхазские борцы на кубке Экзекова в Гудауте

Соревнования, в которых приняли участие 200 спортсменов, проходили с 16 по 17 октября в Детской юношеской спортивной школе города Гудаута.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Турнир по вольной борьбе за Кубок председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусы Экзекова прошел в Гудауте, сказал в интервью Sputnik директор клуба вольной борьбы "Абаза" и вице-президент Федерации спортивной борьбы Абхазии Леонид Боджгуа.

"Это очень значимое событие, в числе таких важных соревнований, как турнир Раша Хутаба, Владимира Маршания и "Дружба народов". Мы разыгрывали призы в 17 весовых категориях, это младшие и старшие юноши, в турнире участвовали борцы 2002-2004 и 2005-2006 годов рождения", - добавил он.

Кабардино-Балкария завоевала пять золотых медалей, Ингушетия – одну, Карачаево-Черкессия – две, Дагестан, Ростов и Калмыкия взяли по одной медали высшей пробы.

По итогам турнира лучшим арбитром был признан Адам Цвейба из Абхазии, лучшим борцом Алан Кабулов из Карачаево-Черкессии, приз за лучшую технику достался абхазскому борцу Данилу Пилия.

За волю к победе награду получил Алан Нахушев из Кабардино-Балкарии. Все тренеры, подопечные которых удостоились наград, получили грамоты.

По словам Леонида Боджгуа, большинство из участников – призеры и победители международных соревнований, судили турнир рефери из России.

"Абхазские борцы вольного стиля показали неплохой результат, у нас шесть чемпионов, два вторых и три третьих мест", - рассказал директор клуба вольной борьбы "Абаза".

Участники соревнований, приехавшие из-за пределов Абхазии высоко оценили уровень проведения турнира, отметил он.

В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карачаево-Черкессии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодара, Грозного, Калмыкии и Абхазии.

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