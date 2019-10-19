МВД ограничит движение транспорта в день фестиваля "Хибла Герзмава приглашает"

Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" пройдет в Сухуме в воскресенье 20 октября на стадионе "Динамо".

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Во время проведения Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает" в Сухуме будет ограничено движение автотранспорта по нескольким направлениям, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

По сообщению ведомства, въезд будет ограничен на пересечении улиц Воронова и Дзидзария, улиц Воронова и Гулия, улиц Абазинская и Дзидзария, Абазинская и 4 Марта, Абазинская и Гулия, Абазинская и Басария, Генерала Дбар и Басария, Генерала Дбар и улицы Бубновой, Генерала Дбар и 4 Марта.

Обеспечением общественного порядка и безопасности на Международном фестивале "Хибла Герзмава приглашает" займется личный состав УВД по Сухуму.

Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" состоится в Абхазии в воскресенье 20 октября. В XVII-ом фестивале выступят Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, а также российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.

Читайте также: