Оркестр на стадионе: в Абхазии готовятся к фестивалю "Хибла Герзмава приглашает"

Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" состоится в Абхазии в воскресенье 20 октября. Впервые фестиваль пройдет на стадионе "Динамо".

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Совещание рабочей группы по вопросам организации и проведения XVII международного музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает" прошло в Кабмине Абхазии в пятницу 11 октября, сообщила Sputnik министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

В этом году международный музыкальный фестиваль пройдет в Сухуме 20 октября, на стадионе "Динамо". По словам Арсалия, в ходе совещания были затронуты вопросы обеспечения безопасности, электроснабжения и логистики во время фестиваля.

По сообщению пресс-службы Кабинета министров Абхазии у стадиона будут также дежурить пожарная машина и карета скорой помощи.

"Ежегодно желающих попасть на фестиваль намного больше, чем могут вместить наши концертные залы, поэтому в этом году Хибла предложила провести мероприятие на стадионе. В этот раз вход будет свободным. Конечно же, такое мероприятие предполагает повышенные меры безопасности, и обсуждения вопросов логистики, так как приезжают большие творческие коллективы. Сегодня нам удалось решить ряд рабочих вопросов", - рассказала министр.

В XVII-ом фестивале "Хибла Герзмава приглашает" выступят Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, а также российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.

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