Незабытые летчики: могилы павших в Великой Отечественной приводят в порядок в Сухуме

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. На месте захоронения двух летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны, проводятся восстановительные работы, сказал в интервью Sputnik заместитель директора Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Николай Медвенский.
"Как известно, в 1942 году, начиная с августа, в небе над Абхазией развернулись ожесточенные воздушные бои между советской истребительной и соответственно немецкой бомбардировочной и истребительной авиацией. Немцы ставили задачу произвести бомбардировку целого ряда населенных пунктов на территории Абхазии. Главной целью был, конечно же Сухум, в виду особого значения сухумского морского порта", - рассказал Медвенский.
"Место захоронения двоих погибших летчиков (ныне это парк имени Надежды Курченко – ред.) еще в 2013 году мне показал старожил Сухума Лаша Шамба, который родился и вырос неподалеку от этого места. В советский период существовала традиция, когда образовательные учреждения, например школы присматривали за захоронениями павших героев, приводили их в порядок", - подчеркнул Николай Медвенский.
Увидев своими глазами то, в каком состоянии находятся могилы, коллектив Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба совместно с Черноморским казачьим войском Абхазии приняли решение общими усилиями привести в порядок могилы и прилегающую территорию в порядок.
На данный момент, большая часть работ уже сделана, проинформировал Николай Медвенский. Работы были начаты во второй половине сентября 2019 года.
Также Николай Медвенский отметил, что данных о том, кто именно покоится в парке Курченко нет, так как таблички с именами летчиков не сохранились. Для того, чтобы установить имена и фамилии похороненных в Сухуме солдат, Николай Медвенский направил запрос в военный архив в Гатчине.
"Наверное, не случайно, Надежду Курченко похоронили рядом с погибшими пилотами, которые отдали жизни защищая Отечество, что можно сказать и о Курченко", - сказал Медвенский.
По его словам, по имеющимся архивным данным, в Абхазии покоится еще один пилот 863-го истребительного авиационного полка в районе Центрального рынка столицы. В будущем планируется перезахоронить его в парке имени Курченко.
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