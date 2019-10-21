Видеофакт: отстрел собак в Ткуарчале продолжается

В Ткуарчале продолжается отстрел собак. По словам автора видео, отстрел проводится не рано утром, как утверждают руководство администрации района и ЖКХ, но и днем.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Читатель Sputnik Абхазия прислал в редакцию портала видео из Ткуарчала, где проводится отстрел собак, по информации читателя, убийства собак происходят и днем.

Ранее ситуацию Sputnik Абхазия прокомментировала глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия. По ее словам, отстрел ведется по просьбе жителей города, которые обратились в администрацию с заявлением.

Она также отметила, что массового отстрела нет, а возможности содержать бродячих собак или их лечить у города нет.

Начальник ЖКХ Ткуарчала Резо Гопия почеркнул, что отстрелу подвергаются только бешеные и агрессивные собаки.

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