Видеофакт: отстрел собак в Ткуарчале продолжается

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Читатель Sputnik Абхазия прислал в редакцию портала видео из Ткуарчала, где проводится отстрел собак, по информации читателя, убийства собак происходят и днем.
Ранее ситуацию Sputnik Абхазия прокомментировала глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия. По ее словам, отстрел ведется по просьбе жителей города, которые обратились в администрацию с заявлением.
Она также отметила, что массового отстрела нет, а возможности содержать бродячих собак или их лечить у города нет.
Начальник ЖКХ Ткуарчала Резо Гопия почеркнул, что отстрелу подвергаются только бешеные и агрессивные собаки.
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