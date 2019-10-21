Стали известны подробности аварии в селе Апра Сухумского района

СУХУМ, 21 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Владелец автомобиля УАЗ, житель Сухума Виктор Первухин, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, в результате чего его машина улетела в кювет, погиб один человек, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.
"В результате аварии произошло возгорание автомобиля, пассажир Михаил Первухин, житель Гулрыпшского района, скончался, пассажиры Роман Когония и Алан Когония были доставлены в Республиканскую больницу", - уточняет пресс-служба МВД.
Ранее заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия сообщал, что у автомобиля на спуске отказали тормоза, машина несколько раз перевернулась, после чего загорелась.
Отдел внутренних дел по Сухумскому району проводит проверку по факту ДТП. Виктор Первухин задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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