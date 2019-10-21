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Сотрудник ДПС на посту

Стали известны подробности аварии в селе Апра Сухумского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Авария произошла в селе Апра Сухумского района в воскресенье 20 октября, примерно в 15:15. По факту ДТП проводится проверка.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Владелец автомобиля УАЗ, житель Сухума Виктор Первухин, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, в результате чего его машина улетела в кювет, погиб один человек, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"В результате аварии произошло возгорание автомобиля, пассажир Михаил Первухин, житель Гулрыпшского района, скончался, пассажиры Роман Когония и Алан Когония были доставлены в Республиканскую больницу", - уточняет пресс-служба МВД.

Ранее заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия сообщал, что у автомобиля на спуске отказали тормоза, машина несколько раз перевернулась, после чего загорелась.

Отдел внутренних дел по Сухумскому району проводит проверку по факту ДТП. Виктор Первухин задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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