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Пожарная служба МЧС Абхазии

Мужчина погиб в ДТП в селе Апра Сухумского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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517912
Sputnik Абхазия

Сообщение об аварии в селе Апра Сухумского района поступило на пульт дежурного 20 октября МЧС в 15:00.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В результате аварии, произошедшей в селе Апра (бывший Ахалшени – ред.) Сухумского района, один человек погиб, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия. 

Гиндия проинформировал, что у автомобиля, в котором находилось четыре человека на спуске отказали тормоза, машина несколько раз перевернулась, после чего загорелась.

Трое пострадавших в результате аварии были доставлены в Республиканскую больницу.

Министерство по чрезвычайным ситуациям не располагает информацией о погибшем мужчине. Пресс-служба МВД республики предоставит информацию о происшествии после получения данных о ДТП.

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Теги:
МЧС Абхазии, ДТП


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