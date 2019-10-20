Мужчина погиб в ДТП в селе Апра Сухумского района

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В результате аварии, произошедшей в селе Апра (бывший Ахалшени – ред.) Сухумского района, один человек погиб, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.
Гиндия проинформировал, что у автомобиля, в котором находилось четыре человека на спуске отказали тормоза, машина несколько раз перевернулась, после чего загорелась.
Трое пострадавших в результате аварии были доставлены в Республиканскую больницу.
Министерство по чрезвычайным ситуациям не располагает информацией о погибшем мужчине. Пресс-служба МВД республики предоставит информацию о происшествии после получения данных о ДТП.
Читайте также:
- Аварии в цифрах: в Абхазии обнародовали статистику по ДТП за последние 30 лет
- Водитель сбил насмерть пешехода в Гудаутском районе
- Не паниковать: МЧС России дало советы, как выжить в автомобильной аварии