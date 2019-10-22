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Детский "Нарт" выиграл "бронзу" на футбольном турнире Hopes Cup Sochi 2019

© Foto/ Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Турнир Hopes Cup Sochi 2019, в котором участвовала команда из Абхазии, проходил в Сочи с 15 по 21 октября.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детская футбольная команда "Нарт", состоящая из игроков 2006 года рождения, заняла третье место на турнире Hopes Cup Sochi 2019, сказал в интервью Sputnik Абхазия тренер команды Батал Барателия.

В мачте за "бронзу" сухумский "Нарт" со счетом 2:0 обыграл детско-юношескую школу №6 города Ростов-на-Дону. Мячи на счету Есната Бигвава и Леона Аргун. Лучшим защитником признан Никита Ласурия. 

"Всего наша команда провела шесть игр, в полуфинале уступили команде "Победа" из Хасавюрта, у нас было удаление в команде, в принципе, поэтому мы и проиграли", - подчеркнул он.

Всего в турнире Hopes Cup Sochi 2019 участвовало восемь команд. В прошлом и позапрошлом году в соревнованиях сухумская команда "Нарт" заняла восьмое место.

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