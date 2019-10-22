Хаджимба представил Кварчия в качестве и.о. главы администрации Сухума

Главой администрации города может быть назначен гражданин Абхазии, достигший тридцатилетнего возраста и имеющий общий трудовой стаж не менее пяти лет.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия коллективу администрации.

Глава Администрации президента Беслан Барциц зачитал указ о назначении Кана Кварчия.

"Необходимы перемены, и я надеюсь, что новое руководство сделает все для того, чтобы облик нашего города изменился в лучшую сторону", - отметил глава государства.

Кварчия поблагодарил президента за доверие.

"Спасибо за высокое доверие, постараюсь своей работой и работой коллектива показать тот потенциал, который есть. Те ресурсы, которые есть у города, мы будем использовать во благо жителей", - сказал он.

Хаджимба подчеркнул, что люди ждут перемен к лучшему и нужно оправдать их доверие.

"Никакого спуска никому не будет, начиная от самого руководителя. Город, который по бюджету превосходит все наши города и районы, должен сделать все для того, чтобы не просить помощи в республиканском бюджете. Город должен меняться", - сказал президент.

Рауль Хаджимба поблагодарил предыдущего руководителя и выразил надежду на то, что Адгур Харазия сможет применить свой опыт на другой работе.

"Многие вопросы, начиная от чистоты города, вопросы, связанные с темой энергетики, водоснабжения, незаконного строительства, которые, к сожалению, имеют место долгие годы - это не связано с предыдущим руководителем", - отметил президент.

Накануне, 21 октября, Адгур Харазия объявил о своей отставке с поста главы администрации Сухума.

Согласно закону, городское Собрание Сухума должно утвердить представленную президентом Абхазии кандидатуру в течение 30 дней со дня представления, проведя тайное голосование. При этом для утверждения кандидатуры на должность необходимо, чтобы "за" проголосовали 14 депутатов из 26.

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