Испытания и отказ от корма: кинологи ЮВО проверили служебных собак в Абхазии

Служебные собаки военной базы представлены различными породами, в том числе ротвейлер, среднеазиатская и кавказская овчарки. За каждой собакой закреплен вожатый, который занимается их содержанием и тренировками.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. В Абхазии военнослужащие подразделения вожатых караульных служебных собак российской военной базы Южного военного округа провели комплексную проверку функциональных навыков питомцев, сообщает пресс-служба ЮВО.

На базе кинологического городка соединения кинологи со своими собаками отработали более 10 специальных задач, таких как обезвреживание условных диверсантов, проникших на территорию, задержание и конвоирование нарушителя, патрулирование и обход периметра охраняемого объекта. В качестве нарушителей выступали военнослужащие в специальных защитных костюмах.

"Также специалистами были проверены навыки питомцев по исполнению служебных команд, охране хозяина, преодолению препятствий типа мост и забор, отказа от корма, подброшенного посторонними людьми", - отметили в пресс-службе.

После экзамена были определены наиболее подготовленные к несению службы в караулах собаки.

Караульные собаки используются как на стационарных постах охраны, так и в карауле. Особую пользу они приносят в ночное время и при сложных погодных условиях.

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