Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2020 год

Кабинет министров Абхазии после вступления в должность президента Рауля Хаджимба ушел в отставку. Первое заседание Кабинета министров состоялось в среду 23 октября.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Производственный календарь на 2020 год утвердил Кабмин Абхазии в среду 23 октября, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

Постановление представил министр труда, занятости и социального развития Абхазии Руслан Аджба.

"В связи с совпадением выходных и праздничных дней перенести следующие выходные дни: воскресенье 8 марта на понедельник 9 марта, суббота 9 мая на понедельник 11 мая", - сказал Аджба.

В целях рационального использования выходных и праздничных дней министры также перенесли следующие рабочие дни: пятница 3 января (праздник в честь апостола Симона Кананита) на субботу 11 января, понедельник 13 января на субботу 18 января.

В связи с тем, что Пасха выпадает на воскресенье 19 апреля, следующий понедельник 20 апреля будет нерабочим днем.

В общей сложности в Абхазии в 2020 году будет 121 выходной день и 245 рабочих.

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