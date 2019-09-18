План на 97%: Кабмин отчитался о доходах бюджета за восемь месяцев

В 2019 году в бюджет Абхазии поступило шесть миллиардов 74 миллиона рублей, но не все плановые показатели удалось выполнить.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Кабмина, на котором обсуждалось выполнение плановых показателей в экономике по итогам восьми месяцев, сообщила пресс-служба главы государства.

Поступления выросли

Министр финансов Джансух Нанба сообщил, что в этом году в бюджет поступило шесть миллиардов 74 миллиона рублей, что на один миллиард 56 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

"В части собственных средств в 2019 году в государственный бюджет поступило три миллиарда 169 миллионов рублей, что на 266 миллионов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал министр.

Нанба также отметил, что за восемь месяцев 2019 года в бюджет республики поступило два миллиарда 905 миллионов рублей российской финансовой помощи.

"Из плановых показателей, утвержденных на восемь месяцев, общее исполнение по государственному бюджет составляет 97%", - заключил министр.

Недоборы

Нанба отметил, что, несмотря на высокие показатели, есть момент невыполнения плановых показателей.

"Если сравнивать август 2019 и 2018 годов, мы не добрали фактических средств порядка 70 миллионов рублей. За прошедший период сентября тенденция сохраняется, очень надеемся, что до конца этого месяца ситуация выправится", – резюмировал Джансух Нанба.

Замминистра по налогам и сборам Геннадий Ардзинба сообщил, что во всех районах, за исключением Гагрского и Гудаутского, плановые показатели выполнены и выразил уверенность в том, что намеченные ранее показатели будут выполнены к концу текущего месяца.

Экспорт, импорт, НДС

Председатель Государственного таможенного комитета Беслан Цвинария в свою очередь рассказал, что объем внешнеторгового оборота за 8 месяцев 2019 года составил 16,5 миллиарда рублей, это на 1,7 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Экспорт составил 4 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года – 3,2 миллиарда рублей, импорт – 12,5 миллиарда рублей, 11,6 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года. Рост товарооборота по сравнению с прошлым годом составил 11,6%", - отчитался Цвинария.

Кроме того, он рассказал, что в целом по начисленным платежам план за 8 месяцев выполнен на 101,3%, за исключением таможенной пошлины по экспорту – 94%, и НДС – 90%, все остальные платежи перевыполнены.

Как отметил Цвинария, на невыполнение плана по НДС повлияла в том числе акцизная продукция, средняя стоимость которой планировалась в размере 22 рублей, но по факту оказалась 16 рублей 84 копейки.

Парламент Абхазии принял госбюджет на 2019 год 28 декабря прошлого года. План по доходам в бюджет составил 9 миллиардов, 735 миллионов, 376 тысяч рублей и по расходам - 9 миллиардов 841 миллион, 127 тысяч рублей. Дефицит составил 105 миллионов 750 тысяч рублей

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