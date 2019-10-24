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Раскопать "глаза Губаза": начался второй этап изучения Келасурской стены

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
Тайны Великой Абхазской стены (16)
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Sputnik Абхазия

С 24 октября по 2 ноября вблизи села Хиацха Галского района будут произведены раскопки стены длиной 300 метров, соединяющей, предположительно две башни. Эти башни местное население называет "глаза Губаза".

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Группа археологов под руководством младшего научного сотрудника отдела археологии АбИГИ Шандора Кайтан приступила ко второму этапу исследования в рамках проекта "Тайны Великой Абхазской стены" - археологическим раскопкам.

Арочный вход в башню Великой Абхазской стены
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"В 2017 году Шандору Кайтан поступило сообщение от помощника главы администрации города Гал Тенгиза Инал-Ипа о том, что здесь, в селе Хиацха, находятся какие-то развалины. Когда археологи приехали на место, то увидели останки стены, сложенной из речного булыжника, и по кладке она похожа на памятники Великой Абхазской стены.

© Sputnik
Участники археологической экспедиции по изучению Великой Абхазской стены

В том же году Шандор Кайтан, а также археолог Инал Джопуа провели здесь разведывательные раскопки, заложили несколько шурфов (специальных ям небольшой глубины прямоугольной формы, позволяющих не разрушить стену или фундамент исторического памятника - ред.), однако материала почти не было, удалось найти лишь какие-то незначительные керамические фрагменты, которые не говорят ни о чем", - рассказал участник сегодняшней экспедиции, сотрудник Абхазского государственного музея и музея Боевой Славы Дмитрий Счастный.

© Sputnik
Участники археологической экспедиции по изучению Великой Абхазской стены

На следующий год археологи уже в составе нынешней команды вновь приехали в Хиацха и по рельефу определили, что здесь действительно могут быть останки башен Великой Абхазской стены.

"Этот памятник известен в народе как "глаза Губаза". Здесь есть два холма, они ярко выражены, через них эта стена и проходит. На этих холмах, по нашему предположению, могут располагаться две башни. Эти башни могли быть дозорными и "глаза Губаза" можно расшифровать как "две дозорные башни", - сказал Счастный.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

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Темы:
Тайны Великой Абхазской стены (16)
Теги:
Великая Абхазская стена


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