Автомобиль опрокинулся в кювет и загорелся в районе Верхней Эшеры

Сигнал о ДТП в районе села Верхняя Эшера поступил на пульт МЧС Абхазии в 15:23 в четверг 24 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль, следовавший по центральной трассе, в районе Верхней Эшеры на большой скорости съехал в кювет и загорелся.

ДТП в районе села Верхняя Эшера © Sputnik МЧС Абхазии

ДТП в районе села Верхняя Эшера © Sputnik МЧС Абхазии 1 / 2 © Sputnik МЧС Абхазии ДТП в районе села Верхняя Эшера

По сообщению замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбея Гиндия, в ДТП пострадали три человека, их увезли на скорой помощи.



"ДТП произошло не доезжая поста ГАИ в селе Верхняя Эшера. На место выехало три расчета МЧС – пожарная машина, скорая помощь нашего медицинского управления и спасательная машина", - сказал Гиндия.

Пострадавших госпитализировали.



Читайте также: