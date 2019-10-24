Автомобиль опрокинулся в кювет и загорелся в районе Верхней Эшеры

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль, следовавший по центральной трассе, в районе Верхней Эшеры на большой скорости съехал в кювет и загорелся.По сообщению замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбея Гиндия, в ДТП пострадали три человека, их увезли на скорой помощи.
- ДТП в районе села Верхняя Эшера© Sputnik МЧС Абхазии
- ДТП в районе села Верхняя Эшера© Sputnik МЧС Абхазии
"ДТП произошло не доезжая поста ГАИ в селе Верхняя Эшера. На место выехало три расчета МЧС – пожарная машина, скорая помощь нашего медицинского управления и спасательная машина", - сказал Гиндия.
Пострадавших госпитализировали.
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