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Автомобиль опрокинулся в кювет и загорелся в районе Верхней Эшеры

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Сигнал о ДТП в районе села Верхняя Эшера поступил на пульт МЧС Абхазии в 15:23 в четверг 24 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль, следовавший по центральной трассе, в районе Верхней Эшеры на большой скорости съехал в кювет и загорелся.

По сообщению замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбея Гиндия, в ДТП пострадали три человека, их увезли на скорой помощи.

  • ДТП в районе села Верхняя Эшера
    © Sputnik МЧС Абхазии
  • ДТП в районе села Верхняя Эшера
    © Sputnik МЧС Абхазии
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© Sputnik МЧС Абхазии
ДТП в районе села Верхняя Эшера


"ДТП произошло не доезжая поста ГАИ в селе Верхняя Эшера. На место выехало три расчета МЧС – пожарная машина, скорая помощь нашего медицинского управления и спасательная машина", - сказал Гиндия.

Пострадавших госпитализировали.


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Теги:
ДТП


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