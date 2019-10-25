Своя правда за "древнегреческим" столом: в РУСДРАМе репетируют трагедию "Электра"

Сколько может быть истин, в чем двойственность восприятия персонажей трагедии, какое эмоциональное потрясение обещает режиссер, как "обкатать" неудобные сценические костюмы, почему исполнительнице главной роли каждую ночь сняться кошмары и от чего у нее кружится голова, в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik.

- С чего начинаем? Со сцены моей смерти? - спрашивает у режиссера актер Инал Инапха, исполнитель роли Эсгифа, любовника матери Электры.

- Нож здесь! - раздается из другого угла.

Реплики, звучащие перед началом репетиции, предостерегают: здесь замышляется убийство, а возможно, и не одно.

Герои из другого мира



В РУСДРАМе прошла первая репетиция "Электры" в сценических костюмах. По словам актера Османа Абухба, облачение в костюмы помогает артистам вжиться в образ.

"После этого еще много нового добавится и в сам образ, будут новые находки. Но костюм очень многое дает актеру. Когда что-то нащупываешь в своем образе и облачаешься в костюм, это помогает тебе сформулировать для себя окончательное решение", - замечает он.

При этом Осман признается, что костюмы в "Электре" неудобные и непривычные для современного человека.

"Они громоздкие, неудобные для нас. В обычной жизни мы же не ходим в одежде со шлейфом. Нужно время, чтобы привыкнуть", - объясняет исполнитель роли Ореста.

Тут же в подтверждение его слов звучит жалоба от Миланы Ломия: "Я не хочу носить этот парик, он неудобный!"

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

Замечу в качестве первого постороннего зрителя, допущенного на репетицию, что белый парик Милане очень идет. Когда она незадолго до репетиции поздоровалась со мной в коридоре, уже будучи в парике и в костюме, я не сразу узнала ее, пришлось присмотреться, прежде чем ответить на приветствие. Милана в "Электре" совсем другая, нежели та, какой привыкли видеть ее зрители РУСДРАМа.

Художник по костюмам Юлиана Лайкова объяснила, чем руководствовалась, когда задумывала такое решение костюмов для спектакля по античной драматургии.

"Я пыталась до конца протащить мысль, что это герои из другого мира, что это не бытовой театр. Главная моя задача была убедить всех, что для полного перевоплощения актеров надо менять грим, надо менять форму головы, цвет волос. И парики здесь, чтобы изменить всех. У нас даже есть темные линзы, глаза полностью черные у одного из героев, - рассказала Лайкова. – В "Электре" не просто актер, одетый в костюм, это отдельный цельный персонаж из другого мира. На премьере зрители увидят не бытовых актеров, одетых в не бытовые костюмы, в не бытовом пространстве".

Интересно наблюдать за актерами во время репетиции, видишь не только то, как они вживаются в образы, но замечаешь и их личные качества.

У Инала Инапха покладистый, легкий характер, вот какой он юморной в своих лучших комедийных ролях - такой он и в жизни. С улыбкой выполняет любое, еще "неотшлифованное" задание режиссера, хотя задача по ходу действия меняется не раз.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

Осман Абухба "брутал" не только внешне, но и в поведении: проявляя мужскую хозяйственность, готов помочь и декораторам переставить что-то или перетащить тяжести, и коллегам по сцене успевает дать совет. Не только произносит свой заученный текст, но и не чурается любой работы, не стоит в стороне от возникающих проблем, и в этом смысле он отличный театральный "командный игрок".

"Фишка" спектакля и Sputnik Абхазия

Режиссер Артем Устинов входит в сотню лучших режиссеров Москвы. "Электру" он ставит в РУСДРАМе после победы его эскиза осенью прошлого года в лаборатории по теме "Античная драматургия", проведенной в Сухуме Союзом театральных деятелей России. Устинов уже десятки раз принимал участие в разных режиссерских лабораториях, по итогам которых поставил немало спектаклей в российских театрах.

"То, что было на эскизе, оно тогда театру и зрителям понравилось больше, чем мне самому, - признался Устинов. - Было ощущение того, что мы там что-то попробовали, но не дотянули. В результате, сейчас будет совсем другое, остались отдельные моменты того, что было, но в целом идея получила более сильное развитие".

По словам режиссера, перевод Еврипида не совсем его устроил, поэтому он обратился и к версии "Электры" Софокла.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

"Коллаж авторов Еврипида и Софокла не будет заметен зрителю, сюжетная линия одна, просто что-то в тексте мне нравилось у Софокла, что-то у Еврипида. В спектакле появляется и текст Платона, мы сделали его частью речи одного из персонажей (Эсгифа – ред.), который задвинут у авторов на второй план, его почти нет. А мы решили выделить этот персонаж, и, чтобы сделать его роль более значимой, привлекли еще философско- политические идеи из платоновского "Государства", потому что политика в этой пьесе все равно есть", - говорит Артем Устинов.

Режиссер отметил, что при выборе для постановки на сцене пьес из античной драматургии, возникает одна и та же проблема: они написаны для определенного типа театра, для определенных артистов, о которых не так много известно.

"Поэтому было понятно: как написано, делать ее нереально. Я летел с мыслью, что нужна какая-то фишка что ли. И пришла в голову мысль взять и начать с артистами наговаривать про свое: где моя жизнь пересекается с жизнью Электры, где моя жизнь становится жизнью Клитемнестры, в прямом или переносном смысле. Вот такого рода тренинг мы начали, записали личные истории каждого актера, потом стали репетировать пьесу. В итоге мы дошли до того, что в авторах у нас уже и Софокл, и Еврипид, и Платон, и истории, рассказанные самими артистами, и от себя кое-что написал", - рассказал Устинов.

Прежде чем "войти" в образы древнегреческих героев, актеры рассказывают истории, которые и смешны, и трагичны. Какие из них взяты из жизни, а какие придуманы режиссером, остается догадываться. Одна рассказывает о том, что в детстве пыталась покончить с собой, повесившись на мамином шарфе, но карниз сорвался, другая вспоминает, как втайне от родителей вышла замуж и теперь ждет двойню. Другой признался в том, что с другом прикуривал сигарету от вечного огня, а наутро прочел на сайте Sputnik Абхазия о том, что вечный огонь погас.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

По мнению актрисы Мадлены Барциц, режиссер умело "пользуется" жизненным опытом артистов, чтобы вытащить на сцену живую эмоцию.

"Когда мы только начинали репетировать, год назад, первые вопросы, которые он начал задавать, были личного характера, чтобы докопаться, найти связи, нити, которые пересекаются, чтобы "коннект" был живым, настоящим. И у него это получилось, действительно. Для меня это было такое событие. Я помню, после постановки эскиза меня трясло. Это был первый опыт, когда я говорила вслух о таком личном, - призналась Барциц. - Позже, когда я попала в театральную школу СТД к Павловичу, увидела, что он тоже работал в этом стиле. То есть сначала ты рассказываешь о себе, потом переплетаешь свою историю с историей героини. Это ответственность не только за себя как за артиста, но и за персонажа, о котором ты говоришь - он живой, он есть, он перед тобой. Павловича слова: представьте, что персонаж сидит рядом с вами, и вы о нем рассказываете. Он по-любому будет же как-то реагировать, поэтому при передаче текста вы должны быть естественными и тонкими, он все слышит и чувствует".

Артем Устинов считает, что в спектакле "от соприкосновения двух реальностей – театральной и документальной - высекается сквозная линия сюжета, где разбирается вопрос правоты". Правда, она общая на всех, или она у каждого конкретного человека? Что делать, если правды пересекаются? Можно ли отвечать злом на зло? Имеем ли мы право судить других людей, если они наши близкие или совсем не близкие?

В кольце зрителей

Если из всех спектаклей РУСДРАМа наибольшая близость зрителей и актеров была в спектакле "Все мои сыновья", то в новом спектакле "Электра" это расстояние еще больше сужается. Зрительских мест в зале всего 77, в центре - круглый стол на крутящейся сцене, вокруг которого и разворачивается действие.

"Шлейф, который смотрелся бы на расстоянии как тряпочка, вблизи, если его проработать, может смотреться, как целая художественная вещь. Ее интересно будет разглядывать, шлейф будет тащиться мимо зрителя, мимо рядов. Герои будут близко к тебе, - заметила художник по костюмам Юлиана Лайкова. - Мы играем с понятиями красного, белого и черного. Цвета в спектакле символичны. "Чистые" персонажи – белые. Персонажи, которые имеют за душой грешок, в темном. А красная краска – цвет крови - появляется в спектакле тогда, когда совершено убийство. И этот цвет в костюме, на руках, и в сценографии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

Художник по костюмам в спектакле "Электра" выступает и как художник-постановщик.

"Костюм не просто оформление актера, а сценография не просто оформление сцены – это все-таки мир", - рассказывает о своей работе Юлиана Лайкова.

В качестве примера она приводит творчество американца Тима Бертона, создающего в своих фильмах и анимации свой собственный стилизованный мир, живущий по своим законам.

"Мне нравится, что сценография театра, костюмов – это придумывание нового мира. Мне кажется это очень важным. И чтобы актеры в этом мире были другими персонажами. Хочется, чтобы зрители воспринимали это так: такого мира еще не было, люди в нем живут по таким правилам, и вот так они выглядят".

Режиссер "Электры" утверждает, что камерность касается зрительного зала, но не спектакля.

"Спектакль получается все равно зрелищный, - отметил Артем Устинов. - Мы изначально шли от вращающегося круга в центре сцены, ставшего метафорой стола, за которым собирается семья. Конечно, когда какие-то вещи происходят рядом с тобой, ты воспринимаешь их по-другому, чем издалека. И в таком пространстве больше возможностей: здесь можно играть и трагедию в сильных эмоциональных состояниях, и можно шептать, и ты будешь услышан. И мы стараемся в спектакле сочетать эти вещи".

"Выхлоп" будет сильный от такого камерного пространства, считает режиссер, так как дистанция со зрителем сокращается, а энергия актеров остается.

Кошмары и головокружение



Для актрисы Мадлены Барциц, играющей Электру в премьерном спектакле РУСДРАМа, роль стала настолько личной, что в последнее время каждую ночь ее мучают кошмары.

"У нас был почти год, чтобы подготовиться к этому, но сейчас дней десять сняться кошмары. Каждый день кошмары, связанные со спектаклем, никогда такого не было, - признается она. - Я всей душой хочу понять, что должно толкнуть человека на то, чтобы он забрал жизнь другого человека".

Актриса проводит параллели событий в спектакле со своей жизнью: у Электры убили отца, у Мадлены - родного дядю.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

"Невозможно не жить с чувством, что ты обязан отомстить, как и Электра. Она жила с этим чувством, и она это сделала. Человек в отчаянии, будь это женщина, подросток или взрослый мужчина, совершает страшные дела. Причем главная героиня убивает не сама лично, она подстрекает к этому родного брата Ореста. И я сама, как Мадлена, понимаю, что у такого поступка есть последствия, человек, который на это идет, не думает о своих родителях, родственниках, родных, о том, что дальше произойдет с их жизнями", - рассказывает Барциц.

Актриса сравнивает сложность этой роли с тем, как дать человеку совет по ситуации, которую ты не пережил сам.

"Электра со своей правдой, я - со своей, но наши правды каким-то образом пересекаются. И потому она мне близка", - сказала Барциц.

Делясь ощущениями от камерности постановки, актриса отметила, что порой эмоции доводят до головокружения.

"Сцена крутится, и когда она двигается, ощущение, что земля уходит из-под ног, и это придает еще больше эмоций, а когда ты еще прыгаешь на этой крутящейся сцене, необычное состояние, будто вот-вот потеряешь сознание, теряя связь с реальностью, - сказала Мадлена Барциц. - Даже смех, который есть в спектакле, он не радостный, а какой-то психоделический, неестественный, в стиле Линча. Не всегда же, когда мы страдаем, мы плачем, бывает, начинается какой-то истерический смех. Истерика присутствует в этом спектакле, даже крупным планом вырисовывается. В этом есть что-то настоящее. Нет гипсового хождения".

Барциц призналась, что работа в спектакле "Электра" для нее неоценимый опыт для профессионального роста.

Правда через эмоции



Режиссер спектакля обещает зрителям сильное эмоциональное потрясение.

"Со временем мы стали смелее работать с разными способами воздействия на психику людей, чтобы пробудить эту эмоциональность. Зритель должен вынести из этого дискуссию, выйти и очень сильно думать о том, что его не оставляет мысль о правоте, она не оставляет актеров. Не только персонажи занимаются выяснением отношений, но и игравшие их артисты, в результате, я думаю, что и зритель", - заметил Артем Устинов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

По словам актрисы Мадлены Барциц, зритель будет метаться, не зная, чью правду выбрать.

"Классно, когда у зрителя рождаются вопросы, когда он уходит, задаваясь вопросом, а как бы сделал я, кто действительно прав, и самое прекрасное, я думаю, что у него не будет ответа ясного и четкого. На каждого зрителя найдется персонаж, которому он будет сочувствовать и считать его правым. Каждый найдет того, на чьей он будет стороне", - заметила она.

В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 29, 30 и 31 октября пройдет премьера спектакля "Электра" в постановке российского режиссера Артема Устинова.

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