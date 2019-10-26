Абхазский драмтеатр покажет "Берег неба" на международных фестивалях в России

Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба выступит на международных театральных фестивалях во Владикавказе ("Сцены без границ") и в Нальчике ("Южная сцена") 4 и 22 ноября.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский драмтеатр покажет спектакль "Берег неба" по мотивам произведения Тонино Гуэрры на двух международных фестивалях в России, рассказала директор по связям с общественностью и СМИ театра Щарида Тужба.

"Практически все наши спектакли уже были представлены на этих фестивалях, и в этот раз Абхазский театр решил сыграть драму Тонино Гуэрры "Берег неба", судьба которой была очень короткой. Спектакль показывали у нас всего три раза. Режиссер – Валерий Кове", - отметила Тужба.

Она добавила, что Абхазский театр принимает участие в этих фестивалях уже не первый год. Он не только занимал призовые места, но и неоднократно завоевывал "Гран-при".

Актерская труппа состоит из одиннадцати человек, среди которых Народные и Заслуженные артисты Абхазии, а также молодые актеры.

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