Абхазский драмтеатр покажет "Берег неба" на международных фестивалях в России

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский драмтеатр покажет спектакль "Берег неба" по мотивам произведения Тонино Гуэрры на двух международных фестивалях в России, рассказала директор по связям с общественностью и СМИ театра Щарида Тужба.
"Практически все наши спектакли уже были представлены на этих фестивалях, и в этот раз Абхазский театр решил сыграть драму Тонино Гуэрры "Берег неба", судьба которой была очень короткой. Спектакль показывали у нас всего три раза. Режиссер – Валерий Кове", - отметила Тужба.
Она добавила, что Абхазский театр принимает участие в этих фестивалях уже не первый год. Он не только занимал призовые места, но и неоднократно завоевывал "Гран-при".
Актерская труппа состоит из одиннадцати человек, среди которых Народные и Заслуженные артисты Абхазии, а также молодые актеры.
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