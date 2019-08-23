Страсть и трагедия на сцене: "Ромео и Джульетта" в Абхазском драмтеатре

В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоялся предпремьерный показ спектакля по Шекспиру "Ромео и Джульетта" в понедельник 20 августа.

Страсть и трагедия шекспировских обреченных влюбленных хорошо знакома всему миру. Спектакль ставился во многих странах. Для Абхаздрама же – это первое соприкосновение с "Ромео и Джульеттой".

Режиссер Адгур Кове делает акцент не только на любовной линии. Он рассказывает и о немаловажных событиях, которые происходят в средневековой Вероне, погружая зрителя в историческую обстановку тех темных времен. Так, в постановке появляются чумные доктора в носатых "птичьих" масках.

Перевел трагедию Шекспира на абхазский язык поэт Геннадий Аламия.

Роль Ромео исполняет актер Бенар Кове, роль Джульетты играют две актрисы, Лана Джопуа и Лоида Тыркба-Даутия. Всего в постановке 19 персонажей.

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