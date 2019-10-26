Абхазские художники удивили коллегу из России и для них готовят выставку в Москве

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Художник из России Максим Титов восхищен талантом молодых абхазских художников и планирует организовать для них выставку в Москве, об этом он рассказал на радио Sputnik Абхазия.

"Мне понравились студенты, которые пишут. Мы вместе проводили мастер-класс и самое интересное, что я восхищен ими. Я у них учился. Это очень талантливые, перспективные и интересные ребята. Мы с Нугзаром Логуа (абхазский художник-ред.) договариваемся о том, чтобы провести выставку художников из Абхазии в Москве", - отметил Титов.

Участник арт-пленэра "Краски осени Абхазии-2019" Максим Титов добавил, что талант начинающих художников республики, в частности, выражается в темпераменте работ, красках и манере. Такое начало и подход к искусству, уверен он, главное не испортить, а развить.

В рамках арт-пленэра его участники посещают города Абхазии и живописные места. Одну из своих работ Титов написал в Новом Афоне.

"Здесь, куда ни приедешь, только пиши. Тут столько можно поработать. Жалко, что пленэр получился не таким долгим. Желательно, чтоб он длился месяц и даже полгода. Может быть, и всей жизни не хватит", - подчеркнул Титов.

В 2019 году в пленэре принимают участие более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты Отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы.

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