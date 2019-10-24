"Удивляет, ужасает, вдохновляет": туристы поделились впечатлениями об абхазской осени

Лето в Абхазии не спешит уступать свои права осени. Несмотря на то, что зеленые краски уже почти сменились на оранжево-золотые, листья с деревьев опали и уже даже созрели первые мандарины, в республике все еще по-летнему жарко. Осеннему "бархату" рады не только местные жители, но и туристы, которые активно делятся впечатлениями в социальных сетях.
Асмат Цвижба, Sputnik.
Пользователь Instagram nailsstasy даже не решается назвать свой отпуск осенним. В своем посте на фоне озера Рица она описывает преимущества путешествия в Абхазию с маленьким ребенком.
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Для путешественницы kris_life_travel Абхазия стала 28-й страной в списке посещения. Подписчикам девушка признается, что даже ее, заядлую путешественницу, озеро Рица не оставило равнодушной.
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В Абхазии девушка была всего один день, но успела и побывать на Голубом озере, и устроить фотосессию в развалинах старинного особняка. С собой девушка увезла абхазский мед и советует подписчикам приезжать в Абхазию за долголетием.
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"Разруха "советчины" и удивительная природа", - так описывает природу Абхазии nemayastyle. Поразили девушку не только горные красоты Абхазии, но и обилие мусора и заброшенных зданий.
За три дня девушка успела подняться на Мамзыщху, покататься на лошадях и исследовать окрестности Гагры.
"Осознание того, что в нашем современном мире есть абсолютно дикий заброшенный, но безумно красивый мир и удивляет, и ужасает, и вдохновляет", - пишет она.
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Многие предпочитают приезжать в Абхазию осенью, чтобы не наткнуться на толпы туристов в самых популярных местах. Так поступила и zhamalkina, которой удалось заснять "золотые" краски осени в самом популярном месте в Абхазии, а еще побывать на пляже в Мюссере и насладиться тишиной.
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Приехать в Абхазию в октябре и не побывать на празднике урожая в селе Лыхны – большой туристический грех. Пользователь Instagram ana_ilina решила не грешить, а еще призналась, что давно мечтала попасть именно на этот праздник.
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По мнению Анны, осенью в Абхазии самое нежное солнце, комфортная погода, изобилие фруктов и дешевое жилье.
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Осень вдохновляет некоторых путешественников не просто на посты, а даже на стихи.
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