Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Верхней Эшере

В результате аварии, произошедшей в районе Верхней Эшеры в четверг 24 октября, погиб один человек.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Состояние пострадавших в ДТП на республиканской трассе в районе Верхней Эшеры стабильное, их жизни ничего не угрожает, рассказал врач отделения нейрохирургии Центральной республиканской больницы Астамур Гамгия.

ДТП произошло недалеко от поста ГАИ в селе Верхняя Эшера в четверг 24 октября. Как сообщал после аварии замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия, на место выехало три расчета МЧС – пожарная машина, скорая помощь медицинского управления МЧС и спасательная машина.

В результате пострадали три человека, их оперативно госпитализировали в ЦРБ. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

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