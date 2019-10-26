Школьники приняли участие в раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены"

Школьники смогли принять личное участие в поисках древних артефактов в рамках проекта "Тайны Великой Абхазской стены".

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Василий Никулин. Школьники из Галского района приняли участие в раскопках, которые проводят недалеко от их родного села Хиацха археологи и историки, изучающие Великую Абхазскую стену.

В рамках проекта "Участие и развитие" Сухумского дома юношества действуют клубы, которые находятся в 18 школах в разных районах Абхазии. В селе Хиацха в школе №1 тоже есть такой молодежный клуб.

Участница археологической экспедиции, историк, сотрудница Сухумского дома юношества Инна Журавлева предложила клубу при хиацхинской школе провести один день с археологами, принять участие в раскопках участков, предположительно относящихся к Великой Абхазской стене.

"Предполагалось, что студенты исторического факультета Абхазского Государственного университета примут участие в раскопках памятника, называемого в народе "Глаза Губаза" вблизи села Хиацха, но они не смогли прервать учебный процесс, поэтому мы привлекли школьников 8-11 классов для популяризации среди них профессии археолога", - рассказала Журавлева. © Sputnik Раскопать "глаза Губаза": начался второй этап изучения Келасурской стены

Вместе с 15 учениками на место раскопок приехала завуч хиацхинской школы Тея Шония и преподаватель учебного заведения Майя Данелия.

Сотрудник Абхазского государственного музея и музея Боевой Славы Дмитрий Счастный рассказал школьникам о проекте "Тайны Великой Абхазской стены", о том, как проводятся археологические раскопки, какие документы необходимо получить для проведения раскопок, показал, как с помощью невелира производится разметка объекта и находки - керамику, металлический нож, кость, которые были обнаружены в разных слоях земли.

После познавательной лекции ребята с большим удовольствием попробовали самостоятельно произвести измерение с помощью невелира и, разделившись на две группы, приступили к раскопкам.

Вооружившись лопатами, тяпками и секатором, первая группа расчистила от зарослей будущее место раскопок. Вторая группа под присмотром младшего научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Дмитрия Авидзба попыталась найти археологический материал и им это удалось, ребята обнаружили ручку от пифоса, черепки которого были обнаружены ранее.

После раскопок для детей организовали обед на свежем воздухе.

Школьники из Гала приняли участие в раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены" Василий Никулин

Школьники из Гала приняли участие в раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены" Василий Никулин

Школьники из Гала приняли участие в раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены" Василий Никулин

Школьники из Гала приняли участие в раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены" Василий Никулин

Школьники из Гала приняли участие в раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены" Василий Никулин 1 / 5 Василий Никулин Школьники из Гала приняли участие в раскопках на проекте "Тайны Великой Абхазской стены"

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

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