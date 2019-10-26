В баскетболе только девушки: турнир памяти Владимира Хашба открылся в Сухуме

Турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера Абхазии Владимира Хашба впервые пройдет в Сухуме с 26 по 30 октября.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Семь команд по женскому баскетболу сыграют в турнире памяти заслуженного тренера Абхазии Владимира Хашба в Сухуме, рассказал организатор соревнований Дмитрий Чартия.

В соревнованиях участвуют команды "Гудаута", "Гагра", "Алахадзы" и "Бзыбь", а также сухумские команды – "Спартак", "Крылья Абхазии" и "5 школа".

"Турнир в честь Владимира Хашба проводится впервые. Для меня он был самым лучшим тренером женской сборной. Помню, как он однажды сказал, что пока он жив, его команда никому не проиграет. Так и было. Его подопечные никому не уступали, по крайней мере, в Сухуме. Всегда были на первом месте", - отметил Чартия.

Старший судья турнира - Сергей Сущенко. Спонсорами выступили Дмитрий Чартия, РДЮСША, директор спортшколы Юрий Логуа и Анжела Папба.

Победители получат кубки, медали, грамоты, а лучшим нападающим и защитникам будут вручены дипломы за участие.

Владимир Хашба — почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. В 1958 году стал тренером сборных школьной и женской команд Абхазии. Многие его воспитанницы стали звездами на баскетбольных площадках.

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