РУСДРАМ подвел итоги театрального сезона

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Амра Амичба. Награждение победителей зрительского голосования и церемония закрытия 38-го театрального сезона РУСДРАМа прошли после показа спектакля "Визит старой дамы" режиссера Антона Киселюса.

Этот же спектакль признан зрителями лучшим в прошедшем сезоне. Награду победителю должна была вручать министр культуры, однако она отсутствовала, и гендиректор театра пригласил для объявления на сцену зрительницу, которая смотрела спектакли РУСДРАМа 15 раз. Ею оказалась девушка по имени Рабия Мамацева.

Победителем в номинации "Лучший режиссер" уже не первый сезон становится режисер "Визита" Антон Киселюс.

Руководитель представительства "Россотрудничество" в Абхазии Вадим Чеха отметил, что РУСДРАМ - "уникальное театральное явление искусства".

"Успех РУСДРАМа связан с сочетанием хорошего менеджмента, управления театром и великолепной игрой актеров, которую мы видим. Желаю расширять этот успех в масштабах России и более широких", - сказал он.

Исполнитель роли Альфреда Илла в спектакле "Визит старой дамы", заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания набрал наибольшее количество голосов в номинации "Лучшая мужская роль".

"Легче отыграть спектакль, чем сейчас выступить перед вами. Спасибо за то, что приходите к нам, поддерживаете нас. Делите с нами ту радость и то творчество, которое мы пытаемся вам предложить. Это, правда, дорогого стоит. Пожелаю вам идти по жизни, как и герои наших спектаклей, смело и с большой уверенностью", - сказал Жордания.

Актриса Анна Гюрегян стала победительницей зрительского голосования в номинации "Лучшая женская роль" за исполнение роли Клары Цаханассьян все в том же "Визите старой дамы".

Диплом ей вручил советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский.

По мнению зрителей РУСДРАМа, лучшую женскую роль второго плана исполнила Мадлена Барциц в комедии "Кьоджинские перепалки". Лучшим исполнителем мужской роли второго плана тоже оказался актер из этого спектакля – Инал Инапха в образе Падрона Фортунато запомнился многим. Диплом Иналу вручила представитель компании "Вина и воды Абхазии", благодаря которой в театре оплачивается зарплата трех актеров.

Диплом Мадлене Барциц вручал шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин. Он отметил, что награда заслуженная и не вызывает удивления.

"РУСДРАМ превратился в культурную экосистему. РУСДРАМ превратился в дом. Спасибо огромное за то удовольствие, которое вы дарите зрителю, настойчиво и деликатно приучаете его к новому слову в театре", - сказал Нездоровин.

За информационную поддержку деятельности театра дипломы вручили четырем журналистам – Анжеле Кучуберия, Сарии Кварацхелия, Виоле Барганджия и Амре Амичба.

Журналист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия объявила имя лучшего художника-постановщика по итогам голосования зрителей театра. Им стал художник Батал Джапуа. Его работа в спектакле "Хаджи-Мурат" не просто декорация и костюмы, а, как отметила зрительница РУСДРАМа Асида, "высокохудожественное живое полотно, от которого невозможно оторвать глаза".

Лучшим проектом зрителями признаны "Шедевры московской сцены", благодаря которым жители Абхазии имеют возможность увидеть эталонные российские спектакли. Продюсируют проект гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и меценат Евгений Палант.

Под занавес Ираклий Хинтба сообщил актерам и зрителям новость.

"Мы ранее объявляли, что у нас гастроли в ноябре в Сыктывкаре и Кирове. Теперь новость, которую не знают актеры. 10 ноября "Визит старой дамы" будет сыгран в Москве. И все эти гастроли не обходятся государственному бюджету ни рубля. Все выплачивает российская сторона", - поделился Хинтба.

Всего за 38-ой театральный сезон в РУСДРАМе показали 109 репертуарных спектаклей и провели более 40 культурных мероприятий, которые были реализованы на основной сцене и в арт-фойе театра.

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