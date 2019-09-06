"Большие гастроли": РУСДРАМ выступит в Кирове и Сыктывкаре

СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Русский театр драмы имени Искандера с тремя спектаклями выступит в Кирове и Сыктывкаре в рамках проекта "Большие гастроли", рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Гастроли РУСДРАМа финансируются Министерством культуры России, которое выступает автором "Больших гастролей".

"Мы уже третий год подряд попадаем на престижный, масштабный проект Министерства культуры России "Большие гастроли". В рамках проекта лучшие театры России и зарубежных стран участвуют в гастрольных программах на территории Российской Федерации и за рубежом. Мы, как зарубежный театр, участвуем в этой программе. В этом году нас пригласили на масштабные гастроли в Киров и Сыктывкар. Это крупные города с известными театрами", – отметил Хинтба.

Актеры Русского театра драмы имени Искандера покажут российскому зрителю "Хаджи-Мурата", "Визит старой дамы" и "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком". По словам Хинтба, это лучшие спектакли театра.

"Это спектакли высочайшего класса. Я думаю, когда российский зритель увидит "Визит старой дамы", он удивится уровню театра в Абхазии, потому что это спектакль московского, столичного уровня. Мы хотим показать российскому зрителю лучшие наши достижения. Актеры счастливы. Театр не может развиваться без гастролей, без выездов. Думаю, этот выезд в ноябре будет не последним в этом году", – добавил он.

Гастроли РУСДРАМа пройдут со 2 по 9 ноября. 3 и 4 ноября актеры театра выступят в Сыктывкаре, а 6 и 7 ноября – в Кирове.

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