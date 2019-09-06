17:37 06 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR72.89
Поиск
Спектакль Визит старой дамы в РУСДРАМе

"Большие гастроли": РУСДРАМ выступит в Кирове и Сыктывкаре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
58 0 0

Абхазский театр обещает показать российскому зрителю спектакли высочайшего класса.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Русский театр драмы имени Искандера с тремя спектаклями выступит в Кирове и Сыктывкаре в рамках проекта "Большие гастроли", рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Гастроли РУСДРАМа финансируются Министерством культуры России, которое выступает автором "Больших гастролей".

Пресс-конференция в РУСДРАМе по премьере спектакля Примадонна
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первые "Большие гастроли" РУСДРАМа: восторг и проблемы

"Мы уже третий год подряд попадаем на престижный, масштабный проект Министерства культуры России "Большие гастроли". В рамках проекта лучшие театры России и зарубежных стран участвуют в гастрольных программах на территории Российской Федерации и за рубежом. Мы, как зарубежный театр, участвуем в этой программе. В этом году нас пригласили на масштабные гастроли в Киров и Сыктывкар. Это крупные города с известными театрами", – отметил Хинтба.

Актеры Русского театра драмы имени Искандера покажут российскому зрителю "Хаджи-Мурата", "Визит старой дамы" и "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком". По словам Хинтба, это лучшие спектакли театра.

"Это спектакли высочайшего класса. Я думаю, когда российский зритель увидит "Визит старой дамы", он удивится уровню театра в Абхазии, потому что это спектакль московского, столичного уровня. Мы хотим показать российскому зрителю лучшие наши достижения. Актеры счастливы. Театр не может развиваться без гастролей, без выездов. Думаю, этот выезд в ноябре будет не последним в этом году", – добавил он.

Гастроли РУСДРАМа пройдут со 2 по 9 ноября. 3 и 4 ноября актеры театра выступят в Сыктывкаре, а 6 и 7 ноября – в Кирове.

Читайте также:

Теги:
гастроли, Ираклий Хинтба, РУСДРАМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Mr. Bad Guy: памяти Фредди Меркьюри
Докатится до Балтии: Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
История выборов президента Абхазии
Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia