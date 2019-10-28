Вокруг бюджета: как принимали проект главного финансового документа Абхазии

Кабинет министров Абхазии одобрил проект закона "О республиканском бюджете на 2020 год" на заседании в понедельник 28 октября. Как проходило обсуждение главного финансового закона страны, в материале Sputnik Абхазия.

Согласно проекту бюджета на 2020 год, доходы консолидированного бюджета должны составить 10 миллиардов 257 миллионов рублей, а расходы - 10 миллиардов 510 миллионов рублей, таким образом, дефицит бюджета Абхазии на следующий год - 253 миллиона рублей.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Рост собственных доходов

Представляя проект бюджета на следующий год, исполняющий обязанностей министра финансов Абхазии Джансух Нанба отметил, что в структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 миллиарда 368 миллионов рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 1 миллиард 977 миллионов рублей, неналоговых доходов – 1 миллиард 391 миллион рублей.

Исполняющий обязанности министра экономики республики Адгур Ардзинба подчеркнул, что за последние четыре-пять лет объем государственного бюджета существенно вырос.

"Сумма составляет десять с половиной миллиардов рублей по расходной части. Если мы возьмем соотношение безвозмездной помощи Российской Федерации к объему собственных доходов, то на сегодняшний день собственный доход по государственному бюджету составляет 55%, это 5 миллиардов 764 миллиона рублей и, если соотнести эту сумму с прошлыми периодами доходов, она существенно в нашем бюджете увеличилась", - сказал министр экономики Адгур Ардзинба.

Премьер-министр Валерий Бганба в ответ отметил, что, несмотря на рост собственных доходов, есть к чему стремиться.

"Хвастаться будем, когда собственные доходы будут сто процентов, а так понятно, что рост собственных доходов идет, и это очень хорошо, но это происходит более слабыми темпами, чем нам бы хотелось", - сказал он.

Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 миллиардов 746 миллионов рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития – 3 миллиарда 246 миллионов рублей, финансовая помощь России в целях бюджетных инвестиций – 1 миллиард 500 миллионов рублей.

Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87 миллионов 616 тысяч рублей, или 2,7% по сравнению с 2019 годом.

Недовольство бюджетом

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета по государственной языковой политике Батал Хагуш посетовал, что несмотря на то, что собственные доходы в республике растут, бюджет Госкомитета остается на прежнем уровне (бюджет Госкомитета по языковой политике составляет около пяти миллионов рублей – ред.).

В ответ премьер-министр отметил, что до тех пор, пока не будет увеличен бюджет Госкомитета, следует укладываться в те средства, которые есть.

При этом Батал Хагуш в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что президент предложил разработать трехлетнюю программу развития абхазского языка, если она будет принята, то Госкомитет получит дополнительное финансирование (сумма пока не определена – ред.).

И. о. председателя Государственного таможенного комитета Беслан Цвинария отметил, что в соответствии с законом о службе в таможенных органах размер месячного денежного содержания устанавливается приказом председателя ГТК.

"Денежное содержание включает в себя две позиции – оклад по должности и по званию. Что касается оклада по должности, там четко прописано, что это оклад устанавливается на основании порядка исчисления окладов, утвержденных Кабмином. Что касается окладов по званию, я обращался в Администрацию президента, в Минфин, ни одного документа, регулирующего эти оклады, нет", - подчеркнул он.

Беслан Цвинария рассказал, что он подписал приказ, в котором предусмотрено повышение окладов для сотрудников ГТК, этот указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

К примеру, предполагалось повышение выплат генерал-полковникам таможенной службы с 3 тысяч до 10 тысяч рублей, генерал-лейтенантам с 2800 до 9500 тысяч рублей, а генерал-майорам с 2600 до 9000 рублей.

"К сожалению, в проекте бюджета на 2020 год этот приказ не учтен, в этом случае либо этот приказ должен быть отменен председателем ГТК на основании каких-то документов, которых нет, либо приказ должен отменить Кабинет министров, но я не считаю правильным взять и сказать, что у нас денег нет и мы не можем заплатить. Давайте тогда перестанем платить зарплату, денег нет", - сказал Цвинария.

Премьер-министр Валерий Бганба подчеркнул, что издавая приказ, необходимо было согласовать с Минфином, узнать, есть ли возможности на повышение выплат за звания.

"В любом случае обязательства по заработной плате, которые установлены действующим законодательством, выполняются. На данном этапе, учитывая возможности нашего бюджета, мы отложили этот вопрос, в случае если будет поддержка со стороны Кабинета министров, то будем находить возможности и выполнять обязательства, которые должно выполнять государство", - отметил глава Минфина Джансух Нанба.

Председатель Контрольной палаты страны Роберт Аршба сказал, что проект бюджета на 2020 год был получен 25 октября, и не было достаточного времени, чтобы изучить его.

"Но я думаю, что в рамках закона о бюджетном процессе мы его получим через Парламент, тогда мы проведем соответствующую экспертизу", - подчеркнул Роберт Аршба.

Согласно прогнозу, государство планирует собрать с организаций 344 миллиона в качестве налога на прибыль в республиканский бюджет, это на 19 миллионов меньше, чем в 2019 году.

Уменьшение поступления налога связано с изменением прогнозируемых объемов прибыли организаций в Гагрском, Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчалском районах.

Поступление налога на добавленную стоимость, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, на 2020 год прогнозируется в сумме 1 миллиард 374 миллиона рублей.

Поступления в бюджет от НДС также снизятся на 36 миллионов и составят 1 миллиард 374 миллиона рублей.

Прогнозируемая сумма акциза на товары, ввозимые на территорию Абхазии, составляет 165 миллионов 330 тысяч рублей.

При этом наибольший удельный вес приходится по акцизам на табачную продукцию, согласно прогнозу, акцизы за ввоз табака составят 114 миллионов 100 тысяч рублей, следует из пояснительной записки к проекту закона.

Поступление государственной пошлины в республиканский бюджет на 2020 год прогнозируется в сумме 93 миллиона 242 тысячи рублей. Общий объем поступлений таможенных сборов - 315 миллионов 536 тысяч рублей.

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