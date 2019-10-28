Дефицит сохраняется, доходы растут: Кабмин Абхазии принял проект бюджета на 2020 год

Кабинет министров одобрил проект закона "О республиканском бюджете на 2020 год", теперь документ должны представить на рассмотрение президенту Абхазии.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Проект бюджета на следующий год предполагает следующие общие параметры консолидированного бюджета: доходы в 10 миллиардов 257 миллионов рублей и расходы в 10 миллиардов 510 миллионов рублей, таким образом, дефицит бюджета Абхазии на следующий год - 253 миллиона рублей.

Доходы, расходы, дефицит

Прогноз доходов республиканского бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития, с учетом оценки исполнения доходов в текущем году.

"По всем источникам поступлений доля республиканского бюджета составляет 79,1%, местных бюджетов - 20,9%. В структуре совокупных расходов по всем направлениям финансирования доля республиканского бюджета составляет 72,3%, местных бюджетов - 27,7 %", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления о бюджете.

Для того, чтобы покрыть дефицит в бюджете, предполагается взять кредит у Национального банка Республики Абхазия и других кредитных организаций республики в пределах 300 миллионов рублей; а также вернуть бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из республиканского бюджета; задействовать "иные источники внутреннего финансирования дефицита". Администратором источника финансирования дефицита выступает Министерство финансов Республики Абхазия.

В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов – в сумме 3 миллиарда 368 миллионов рублей, в том числе налоговых доходов – в сумме 1 миллиард 977 миллионов рублей, неналоговых доходов – 1 миллиард 391 миллион рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 миллиардов 746 миллионов рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития – 3 миллиарда 246 миллионов рублей, финансовая помощь России в целях бюджетных инвестиций – 1 миллиард 500 миллионов рублей.

По сравнению с 2019 годом уменьшение доходов финансовой помощи составит 83 миллиона 430 тысяч рублей.

Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87 миллионов 616 тысяч рублей, или 2,7% по сравнению с 2019 годом.

Налоги, сборы, табак

Согласно прогнозу, государство планирует собрать с организаций 344 миллиона в качестве налога на прибыль в республиканский бюджет, это на 19 миллионов меньше, чем в 2019 году. Уменьшение поступления налога связано с изменением прогнозируемых объемов прибыли организаций в Гагрском, Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчалском районах.

Поступление налога на добавленную стоимость, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, на 2020 год прогнозируется в сумме 1 миллиард 374 миллиона рублей.

Поступления в бюджет от НДС также снизятся на 36 миллионов и составят 1 миллиард 374 миллиона рублей.

Прогнозируемая сумма акциза на товары, ввозимые на территорию Абхазии, составляет 165 миллионов 330 тысяч рублей.

При этом наибольший удельный вес приходится по акцизам на табачную продукцию, согласно прогнозу, акцизы за ввоз табака составят 114 миллионов 100 тысяч рублей, следует из пояснительной записке к проекту закона.

Поступление государственной пошлины в республиканский бюджет на 2020 год прогнозируется в сумме 93 миллиона 242 тысячи рублей.

Общий объем поступлений таможенных сборов - 315 миллионов 536 тысяч рублей.

Помощь России

Безвозмездные поступления в бюджет в виде финансовой помощи Российской Федерации, как и прежде, будут формироваться по двум направлениям: "в целях социально-экономического развития республики и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020 – 2022 годы".

В 2020 году финансовая помощь России в целях социально-экономического развития составит 3 миллиарда 246 миллионов рублей, финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций 1 миллиард 500 миллионов рублей.

На что потратят бюджет

Общий объем расходов в проекте закона "О Республиканском бюджете на 2020 год" - 8 миллиардов 348 миллионов рублей, что на 583 миллионов, или на 6,5 % меньше показателей бюджета 2019 года.

Согласно проекту бюджета, здравоохранение в 2020 году выделяется 606 миллионов рублей, что на 27 миллионов рублей меньше, чем в 2019 году.

Ассигнования на культуру и СМИ составят 317 миллионов рублей, на раздел "Физическая культура, спорт и молодежная политика" выделяется 68 миллионов рублей.

На социальную политику в республиканском бюджете предусматриваются расходы в объеме 287 миллионов рублей, что на 28 миллионов рублей меньше 2019 года.

Более 2 миллиардов планируется потратить на общегосударственные вопросы, такие как функционирование законодательной власти (58 миллионов), исполнительной власти (109 миллионов), судебной системы (216 миллионов) финансовых, налоговых и таможенных органов в сумме ( 329 миллионов), а также пенсии бывшим сотрудникам Минфина, Таможенного комитета и Министерства по налогам и сборам.

Из этих же 2 миллиардов на международную деятельность выделено 67 миллионов, 50 миллионов уйдут на обслуживание государственного долга.

На статью "обеспечение выборов и референдумов" предполагается выделить 5 миллионов, из которых 4 уйдут на содержание аппарата ЦИК.

"В 2020 году предусматриваются расходы в объеме 775,4 тыс. рублей на единовременную выплату политической партии "Амцахара" в соответствии с законом "О политических партиях", - говорится в документе.

"Амцахара" была единственной партией, выдвигавшей кандидата на прошедших президентских выборах, ей положены выплаты из бюджета.

Резервные фонды получат в общей сложности 400 миллионов рублей: при этом 350 миллионов выделят резервному фонду президента и 50 миллионов фонду правительства.

На национальную оборону предполагается выделить 357 миллионов рублей, что соответствует уровню 2019 года.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" предусматривается финансирование в общей сумме 1 миллиард 438 миллионов рублей, что на 28 миллионов рублей больше 2019 года», - говорится в пояснительной записке к документу.

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