Назначена дата рассмотрения жалобы Квициниа на решение Верховного суда

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Заседание суда кассационной инстанции по жалобе экс-кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа на решение Верховного суда назначено на 18 декабря. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.
Кассационную жалобу рассмотрит суд в составе председательствующего - судьи Верховного суда Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба.
Как отмечается, решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента провозглашения, однако оно может быть обжаловано в высший судебный орган - Президиум Верховного суда.
20 сентября Верховный суд Абхазии принял решение по иску Алхаса Квициниа, которым он пытался оспорить решение ЦИК об итогах президентских выборов. Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.
2 октября Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии мотивированный текст решения.
Читайте также:
- Квициниа обжаловал решение Верховного суда об итогах президентских выборов
- Судная неделя: как Абхазия обрела главу государства