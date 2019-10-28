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Здание Верховного суда после окончания заседания, 19 сентября 2019

Назначена дата рассмотрения жалобы Квициниа на решение Верховного суда

© Foto / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Алхас Квициниа обжаловал решения Верховного суда Абхазии, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов главы государства, 7 октября.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Заседание суда кассационной инстанции по жалобе экс-кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа на решение Верховного суда назначено на 18 декабря. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Кассационную жалобу рассмотрит суд в составе председательствующего - судьи Верховного суда Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба.

Как отмечается, решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента провозглашения, однако оно может быть обжаловано в высший судебный орган - Президиум Верховного суда.

20 сентября Верховный суд Абхазии принял решение по иску Алхаса Квициниа, которым он пытался оспорить решение ЦИК об итогах президентских выборов. Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.

2 октября Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии мотивированный текст решения.

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