Судная неделя: как Абхазия обрела главу государства

Как проходило судебное заседание, какие заявления звучали и что предлагалось, чтобы преодолеть кризис, в материале Sputnik Абхазия.

Sputnik, Сария Кварацхелия, Бадрак Авидзба

Недовольство итогами

Первая попытка избрать президента Абхазии состоялась 25 августа, впервые за историю президентских выборов в Абхазии в гонке участвовали десять претендентов, но до голосования дошли девять.

Первый тур не дал победителя, но определил лидеров для участия во втором – действующего президента Рауля Хаджимба и представителя от оппозиции Алхаса Квициниа. По итогам второго тура, состоявшегося 8 сентября, Хаджимба с мизерным отрывом (47,39% голосов) выиграл выборы у Квициниа (46,17% голосов). О чем ЦИК и объявил.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы а Абхазии

И вот здесь начались претензии. Дело в том, что накануне выборов Центризбирком, заручившись подтверждением своих полномочий в Парламенте, Верховном и Конституционном судах, принял решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов. Были и консультации с представителями избирательных штабов. Возражений не было.

Загвоздка в 19 статье закона "О выборах президента Республики Абхазия". В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре.

Алхас Квициниа посчитал, что ЦИК нарушил закон, определяя победителя, и 11 сентября подал в Верховный суд Абхазии иск о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии.

Одного дня мало

Предварительное слушание по иску Квициниа к ЦИК состоялось 13 сентября. Сторону истца представляли защитники, а сам Квициниа не явился ни на одно слушание. Его адвокаты ходатайствовали о приостановлении решения ЦИК, но суд это прошение отклонил.

17 сентября на первом слушании представитель Квициниа, адвокат Инга Габилая ходатайствовала уже об отводе состава суда. Слушание перенесли, и 18 сентября на официальном сайте Верховного суда появилось сообщение об отказе в ходатайстве, следующее слушание назначили на четверг 19 сентября в прежнем судейском составе.

После более чем семичасового процесса суд завершил работу и назначил очередное слушание на пятницу 20 сентября.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предварительное слушание по иску Квициниа к ЦИК

Открытый финал

20 сентября в Верховном суде Абхазии прошло третье слушание. Судьи пришли в зал заседания в назначенное время. Однако процесс начался не сразу. Сторона ответчика и представитель заинтересованного лица явились с небольшим опозданием.

Защита Квициниа ходатайствовала о приобщении к делу копии протоколов участковых комиссий, которые она получила от представителя истца. По словам адвокатов, эти копии отличаются от данных итоговых протоколов, которые ЦИК выставил после подсчетов голосов. Однако сторона ответчика возразила, что копии протоколов участковых комиссии не имеют отношения к рассматриваемому иску.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Защита Алхаса Квициниа во время заседания Верховного суда, 20 сентября 2019

Суд отказал в приобщении документов, подтвердив, что они не имеют отношения к сути иска.

После часа заседания суд перешел к исследованию доказательств. Были представлены письма председателя ЦИК в Верховный суд, в Парламент и в Конституционный суд.

Адвокат истца отметила, что Парламент не дал ответ на обращение ЦИК и не решил спорный вопрос по подсчету голосов во втором туре.

Представитель ответчика пояснил, что ЦИК, обращаясь в Парламент, не просил дать трактовку 19 статье закона "О выборах" и тем более не обозначал свою позицию по вопросу подсчета голосов, а всего лишь обозначил два мнения на эту проблему, бытующих в обществе.

© Sputnik Журналисты во время заседания Верховного суда, 20 сентября 2019

Суд ушел

Суд уединился на два часа в совещательной комнате и вернулся с решением в пользу ответчика – Алхасу Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.

Адвокат Алхаса Квициниа заявила, что сторона истца не согласна с решением суда и готова обжаловать его в кассационном порядке.

"Мы имеем право на обжалование в течение 20 дней, чем мы и воспользуемся в кассационном порядке, и в течение двух месяцев данная жалоба должна быть рассмотрена судебной коллегией Верховного суда. Это не высшая инстанция. Если кассационная жалоба не будет удовлетворена, мы будем обращаться в Президиум Верховного суда и будем обжаловать в порядке надзора", – поделилась планами Инга Габилая.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия признался, что и не ждал другого решения.

"Говорить о том, что мы удовлетворены или не удовлетворены, не приходится, потому что это само собой разумеющийся факт. Иначе и не должно было быть. Центральная избирательная комиссия предназначена для того, чтобы в рамках действующего законодательства организовывать и проводить выборы", – подчеркнул Гогия.

Вокруг суда

Для выхода из возникшей кризисной ситуации были предприняты внесудебные попытки. Никто из оппонентов не скрывал, что была личная встреча Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа. Известна даже дата - 17 сентября. На ней, по словам Квициниа, Хаджимба ему предложил должность вице-премьера, однако оппозиционер отказался.

"Он предложил мне занять должность вице-премьера. Я думал, что на встрече речь пойдет о путях выхода из политического кризиса и объединении нашего народа, а не о моем трудоустройстве. Я предлагаю Раулю Хаджимба подарить предлагаемую мне должность вице-премьера одному из тех, кто яростно защищает его и его попытку незаконно продлить свою власть", - заявил Квициниа.

Выступая перед своими сторонниками перед Администрацией президента 19 сентября, Рауль Хаджимба подтвердил факт встречи и то, что предлагал сопернику должность вице-премьера.

Рауль Хаджимба рассказал, что Квициниа отказался от вице-премьерского кресла, но предложил на место премьер-министра назначить оппозиционера Аслана Бжания, на что получил отказ.

"Еще вчера Алхас Квициниа сделал заявление, в котором он сказал о том, что касается нашей встречи, и вроде раскрыл тайну нашего разговора. Ему действительно было предложено быть вице-премьером, чтобы объединить наше общество", - подчеркнул президент.

В ситуацию даже пытался вмешаться экс-президент Абхазии Александр Анкваб, который призвал отказаться от итогов президентских выборов, отозвать иск в Верховный суд и пойти на новые выборы в одной команде – Раулю Хаджимба на пост президента, а Алхасу Квициниа на пост вице-президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба

"За вас проголосовало в общей сумме более половины избирателей (61,7%), внесенных в списки. Значительная часть граждан не голосовала вообще (34%) или проголосовала против обоих кандидатов (3,7%). Но все они вместе – ваши соотечественники, вполне справедливо ожидающие лучшей жизни, уставшие от повторяющихся политических встрясок, непреходящей напряженности и, без преувеличения, озлобленности", - отмечал Анкваб.

Он выразил уверенность в том, что такой совместный выбор будет достойно оценен обществом и незамедлительно снимет серьезное напряжение во взаимоотношениях между людьми.

Если Рауль Хаджимба на это отреагировал кратко: "Для нас это не новость", то пресс-служба "Форума народного единства Абхазии" прокомментировала обращение экс-президента более подробно.

"Ни для кого не секрет, что Рауль Хаджимба уже вступил в диалог с Алхасом Квициниа с целью поиска путей политического решения, способствующего ослаблению напряженности. Неужели для достижения консенсуса между властью и оппозицией по кадровой и иной проблематике надо ввергать страну в новую, не менее напряженную ситуацию, перечеркивая реальную победу одного из кандидатов и назначая новые выборы?" - говорилось в обращении ФНЕА.

Свою точку зрения буквально озвучил – аудиозапись была распространена пресс-службой Квициниа – лидер оппозиционных сил Аслан Бжания, находящийся на лечении за рубежом.

"Выборы, это фундамент нашего государства, законодатель предусмотрел во втором туре выборов меры, направленные на то, чтобы к власти пришел кандидат с максимальным уровнем легитимности. Согласно закону, победитель должен иметь больше 50% голосов "за", чем "против" от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании", - подчеркнул он.

Работа с оппозицией и планы на второй срок: Хаджимба подвел итоги выборов>>

По мнению Бжания, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для того, чтобы считаться избранным президентом страны.

Бдения сторонников

В дни судебных заседаний сторонники Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа собирались на митинги. Без провокаций и громких акций – очень ждали новостей из суда и заявлений от своих лидеров.

В первый день, во вторник 17 сентября, около 400 человек собрались у здания Администрации президента поддержать Хаджимба. Где-то около 300 сторонников Квициниа пришли к офису "Амцахара" в Сухуме.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Митинг сторонников Рауля Хаджимба, 17 сентября 2019

20 сентября, после того как Верховный суд вынес решение, сторонники Хаджимба, собравшиеся у Администрации, восприняли новость с ликованием.

"Верховный суд Абхазии признал законными итоги президентских выборов. Теперь нам предстоит оправдать ваше доверие, решать те проблемы, которые стоят перед нашим государством. У нас много проблем, но при поддержке народа нужно создать условия, которые позволят стране идти вперед", - сказал Хаджимба.

У офиса "Амцахара" сторонники Квициниа вели себя молчаливо и без проявления сильных эмоций. К ним вышел Алхас Квициниа и заверил, что оппозиция проведет большое собрание в ближайшее время, где обсудит дальнейшие свои действия. Он также добавил, что, скорее всего, обжалует решение Верховного суда.

© Sputnik / Бадри Есиава Митинг сторонников Алхаса Квициниа, 20 сентября 2019

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