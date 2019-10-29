На лечение четырехлетней Элины и оплату двух операций в Научном центре травматологии и ортопедии в Ереване необходимо собрать 260 000 рублей.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный-фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Элины Календжян с диагнозом "врожденная дисплазия и вывих в обоих тазобедренных суставах".

Четырехлетняя Элина - очень активный и жизнерадостный ребенок. К съемкам и знакомству с журналистами она подготовилась ответственно, надела парадное платье "в ромашку", белые колготки и белые лаковые туфли с бантами. Журналистам Элина посылала воздушные поцелуи и улыбалась.

По словам мамы Элины Карины, девочка очень активная. Она очень любит музыку, танцы, но каждое движение дается ей с трудом. Несмотря на то, что Элине уже четыре года, ходить она начала совсем недавно и все еще боится отпускать руку мамы и папы и даже ругается, когда они отходят от нее. Карина признается, что родители выполняют любой каприз младшей дочери.

Когда Элине исполнился месяц, врачи поставили ей диагноз – перинатальная ишемия. После длительного курса лечения девочка встала на ноги, но родители заметили, что ребенок начал сильно хромать. Вскоре ортопеды установили второй диагноз – врожденная дисплазия и вывих тазобедренных суставов.

© Sputnik Четырехлетняя Элина с родителями

Первый курс лечения не дал ощутимых результатов – девочка все еще сильно хромает. Врачи запрещают ей много ходить, но мама признается, что с возрастом Элина становится активнее, и контролировать ее очень сложно.

"Случай не самый редкий, и если бы симптомы заметили раньше, можно было бы быстрее все исправить. Сейчас девочке необходимо оперативное лечение, ей предстоят две операции. По статистике после операции у девочки есть шансы до 90% свободно ходить. Если не прооперировать ее сейчас, девочка так и будет хромать, а с возрастом суставы будут разрушаться, а операции будут намного сложнее", - объяснил врач-травматолог Республиканской детской больницы Георгий Морохия.

Элину уже ждут в Ереване, в Научном центре травматологии и ортопедии "Сурб Аствацамайр". Сумма, которая понадобится Элине на две операции и уверенную походку, – 260 000 рублей.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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