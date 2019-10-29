Испанка сгубила род: при раскопках в Галском районе нашли древнее захоронение

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Василий Никулин. В ходе раскопок у села Хиацха обнаружено древнее захоронение, несколько достаточно хорошо сохранившихся пифосов, разрозненная керамика, а также металлические изделия.

Находку сделали археологи из группы под руководством младшего научного сотрудника отдела археологии АбИГИ Шандора Кайтан, которые проводят в Галском районе раскопки в рамках проекта "Тайны Великой Абхазской стены".

Ученые исследуют два холма, на месте которых, предположительно, могли находиться башни Великой Абхазской стены.

Со слов местного жителя Валико Зухбая, около 200 лет назад на этих холмах проживал род по фамилии Куатаниа, и эта местность называлась холмы Куатаниа.

"Когда началась эпидемия испанки (испанский грипп), те из рода Куатаниа, кому удалось выжить, покинули родные дома и поселились в разных местах Галского района", - рассказал местный житель.

По словам Зухбая, больше здесь никто не жил.

Эту местность исследовал в 1939 году ученый, краевед Иосиф Адзинба, упоминание об этом есть в его книге "Архитектурные памятники Абхазии". Адзинба считает, что здесь была крепость, и называлась она "Куатаниа-Сурки".

© Sputnik / Василий Никулин Человеческая кость, найденная на месте древнего захоронения у села Хиацха

Тем не менее, по мнению археологов, найденные человеческие останки могли быть захоронены тут и ранее, в позднем Средневековье, более точно определить возраст находки поможет соответствующее исследование.

В шестидесятые годы XX века местность у села Хиацха посчитали пригодной для выращивания лимонов, холмы стали террасировать для посадки деревьев. В процессе подготовки почвы, в разных местах рабочие находили человеческие погребения, а также двухсотлитровые пифосы и другие предметы, указывающие на то, что эти места ранее были обитаемы, рассказывают местные жители.

Однако, находки либо не вызвали интерес у историков, либо рабочие, проводившие террасирование территории, не посчитали нужным сообщить о найденных предметах и останках. После развала Советского Союза цитрусовый завод "Дружба" прекратил свое существование, цитрусовые плантации погибли.

"Изначально, когда мы сюда ехали, я не рассчитывал найти что-либо значимое. Я думал, что будет максимум разрозненная керамика, так как в ходе предыдущих раскопок (в рамках проекта Тайны Великой Абхазской стены" – ред.) ничего особенного найдено не было. Но то, что мы нашли в каждом из раскопов, а их сделано три, для меня стало полной неожиданностью, так как я впервые сталкиваюсь с такими находками в самостоятельных раскопках", - рассказал участник экспедиции, сотрудник Абхазского государственного музея и музея Боевой Славы Дмитрий Счастный.

© Sputnik / Василий Никулин Пифосы, обнаруженные при раскопках в Галском районе

Он также отметил интерес к раскопкам со стороны местных жителей, некоторые из которых присоединяются к команде археологов и оказывают помощь и поддержку.

"Если проследить историю нашего исследования Великой Абхазской стены с 2017 года, хочется отметить, что информация, которой с нами делятся местные жители повсеместно, очень ценна, и благодаря ей мы сумели сопоставить то, что есть на самом деле, с тем, что написано в отечественной литературе, и локализовать. Я считаю, что наука не может развиваться в отрыве от того народа, который проживает на этой территории. Народ - это носитель информации и культуры, и то, что мы сегодня обнаружили, - это достижение всех, кто принимал участие в исследовании Великой Абхазской стены", - сказал Дмитрий Счастный.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

Читайте также: