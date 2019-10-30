Организаторы изменили дату празднования "Амшена"

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздник урожая "Амшен", по предварительным данным, пройдет в четверг 7 ноября в 12:00 в селе Яштуха, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия один из организаторов мероприятия Хачик Миносян.
По его словам, празднование "Амшена" с 1 на 7 ноября было перенесено в связи с погодными условиями.
"Первого ноября, по прогнозу, целый день будет идти ливень, поэтому мы решили изменить дату празднования. Все уже готово, волонтеры уже подготовили место, но помешал дождь", - добавил Миносян.
Традиционный праздник урожая "Амшен" проходит в Абхазии уже в четвертый раз. В прошлом году в селе Махадыр Гагрского района праздник посетили более пяти тысяч гостей. В этом году традиционную культуру амшенских армян на празднике будут представлять общины города Сухума, Сухумского, Гулрыпшского и Гагрского районов. Каждому району выделят отдельные выставочные площадки. Для детей организаторы подготовили игры с подарками. Все желающие смогут сыграть в нарды, шашки и шахматы.
Читайте также:
-
Миносян о празднике Амшен в Абхазии: единение, дружба, урожай
-
"Амшен": осень абхазских армян
-
Ешь и танцуй: как прошел праздник абхазских армян "Амшен"