Организаторы изменили дату празднования "Амшена"

Ранее сообщалось, что праздник урожая "Амшен", который ежегодно отмечается в Абхазии, пройдет в селе Яштуха в пятницу 1 ноября.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздник урожая "Амшен", по предварительным данным, пройдет в четверг 7 ноября в 12:00 в селе Яштуха, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия один из организаторов мероприятия Хачик Миносян.

По его словам, празднование "Амшена" с 1 на 7 ноября было перенесено в связи с погодными условиями.

"Первого ноября, по прогнозу, целый день будет идти ливень, поэтому мы решили изменить дату празднования. Все уже готово, волонтеры уже подготовили место, но помешал дождь", - добавил Миносян.

Традиционный праздник урожая "Амшен" проходит в Абхазии уже в четвертый раз. В прошлом году в селе Махадыр Гагрского района праздник посетили более пяти тысяч гостей. В этом году традиционную культуру амшенских армян на празднике будут представлять общины города Сухума, Сухумского, Гулрыпшского и Гагрского районов. Каждому району выделят отдельные выставочные площадки. Для детей организаторы подготовили игры с подарками. Все желающие смогут сыграть в нарды, шашки и шахматы.

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