Миносян о празднике Амшен в Абхазии: единение, дружба, урожай

О значении армянского праздника "Амшен" для Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал один из организаторов этого мероприятия Хачик Миносян.

По словам Миносяна, главная цель праздника - возрождение традиций, которые амшенские армяне привезли в Абхазию и, конечно же, единение народа.

"Как-то возникла такая идея, чтобы возродить те традиции, которые наши предки привезли сюда, в Абхазию. Кроме того, что это амшенские танцы, песни на местном диалекте, это еще и единение народа. На нашем празднике будут и абхазские песни и танцы. Мы еще раз показываем, что, живя на этой земле, мы все вместе должны проводить все мероприятия, что можно красиво жить вместе. Этот праздник еще называется праздником дружбы, урожая. Людям нравится этот праздник, потому что они видят то, чем жили люди 50-100 лет назад.

По словам Миносяна, на празднике организуются игры для детей, для гостей будут представлены традиционные блюда амшенцев, ярмарка, а также будут представлены национальные блюда, утварь и инструменты.

Традиционный праздник урожая "Амшен" проходит в Абхазии уже в четвертый раз. В прошлом году в селе Махадыр Гагрского района праздник посетили более пяти тысяч гостей.

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