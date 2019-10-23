20:54 23 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.80
  • EUR70.96
Поиск
© Foto / ARMINFOCENTER

Миносян о празднике Амшен в Абхазии: единение, дружба, урожай

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0
Sputnik Абхазия

О значении армянского праздника "Амшен" для Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал один из организаторов этого мероприятия Хачик Миносян.

По словам Миносяна, главная цель праздника - возрождение традиций, которые амшенские армяне привезли в Абхазию и, конечно же, единение народа.

"Как-то возникла такая идея, чтобы возродить те традиции, которые наши предки привезли сюда, в Абхазию. Кроме того, что это амшенские танцы, песни на местном диалекте, это еще и единение народа. На нашем празднике будут и абхазские песни и танцы. Мы еще раз показываем, что, живя на этой земле, мы все вместе должны проводить все мероприятия, что можно красиво жить вместе. Этот праздник еще называется праздником дружбы, урожая. Людям нравится этот праздник, потому что они видят то, чем жили люди 50-100 лет назад.

По словам Миносяна, на празднике организуются игры для детей, для гостей будут представлены традиционные блюда амшенцев, ярмарка, а также будут представлены национальные блюда, утварь и инструменты.

Традиционный праздник урожая "Амшен" проходит в Абхазии уже в четвертый раз. В прошлом году в селе Махадыр Гагрского района праздник посетили более пяти тысяч гостей.

Читайте также:

Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Невидимый мир: победители фотоконкурса микросъемок Nikon Small World 2019
Учебная "бомбардировка": самолеты ВВС США сымитировали авиаудар по Крыму
Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться