Часть Абхазии останется без света в четверг 31 октября

В связи с ремонтными работами будут отключены подстанции "Сухум-220", "Новый Афон", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110", "Дурипш", "Мцара", "Лыхны", "Мысра-тяга", "Мысра", "Пицунда".

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Пицунда, Гудаутский район, западная часть Сухума (конец улицы Эшба, Новый район, массив Гумиста, Ачадара, Нижняя Эшера), часть Гулрыпшского района будут обесточены в четверг 31 октября с 07:00 до 08:30. Об этом на своей странице в Facebook сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отключения связаны с ремонтными работами на подстанции "Сухум 220".

На прошлой неделе 23 октября часть Абхазии также была обесточена, так как специалисты "Черноморэнерго" проводили работы на подстанции "Сухум 220" для обеспечения подачи необходимого напряжения на подстанцию "Бзыбь 220" на время регламентных работ на трансформаторе "АТ-2".

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