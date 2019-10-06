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Мы все умрем. (Не такая уж) "зеленая" энергетика

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"Зеленые" электростанции в Китае, по словам эксперта, по производительности обгоняют всю энергетическую отрасль России. Ветряки в Дании обеспечивают стране 40% электричества.

"Зеленые" электростанции в Китае, по словам эксперта, по производительности обгоняют всю энергетическую отрасль России. Ветряки в Дании обеспечивают стране 40% электричества. Солнечные батареи сегодня размещают где угодно. Казалось бы, вот оно, решение энергетического кризиса.

Но на самом деле у альтернативной энергетики есть гора подводных камней.

Для создания ГЭС приходится строить плотины, которые "пережимают" реки, убивают местную фауну и затапливают потенциально полезные территории. Солнечные электростанции занимают гигантские площади, а ведь на их месте могли быть жилые дома или поля. А еще, согласно некоторым расчетам, альтернативная энергия и для потребителя, и для производителя обходится в разы дороже, чем традиционная. Что из этого мифы, а что – правда?

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