Детский "Нарт" занял пятое место на турнире по футболу Dagomys Cup

Международный футбольный детско-юношеский турнир Dagomys Cup, в котором участвовала команда из Абхазии, проходил в Сочи с 23 по 29 октября.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский "Нарт", состоящий из игроков 2009 года рождения, занял пятое место на футбольном турнире Dagomys Cup, сообщил в интервью Sputnik Абхазия тренер команды Ираклий Кация.

В турнире участвовало десять команд, которые были разбиты на две группы.

"У нас в принципе была несильная группа, но мы не смогли из нее выйти. В первом туре мы играли с сочинской "Жемчужиной", до этого мы два года подряд обыгрывали, но сейчас нас постигла неудача. Мы сами себе забили гол, но при этом имели хорошие моменты, которые не смогли реализовать", - рассказал наставник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @goskomsport_ra 29 Окт 2019 в 11:18 PDT

Во второй встрече абхазские футболисты встречались с командой "Дагомыс", которую обыграли со счетом 3:0.

"В третьей игре нам нужна была только победа, встречались с командой "Северсталь" из Ростовской области. Мы вели в этой встрече со счетом 2:0, но они сравняли счет, пришлось вносить коррективы в ходе матча, поменяли тактику игры, но у нас ничего не получилось, проиграли 6:2. В итоге мы заняли третье место в группе и вышли на команду из Лоо, но они на игру не приехали, в итоге мы вышли на матч за пятое место", - отметил тренер.

В матче за пятое место "Нарту" снова противостоял "Дагомыс", который удалось обыграть. Ираклий Кация говорит, что пятое место на турнире нельзя считать удачным, учитывая, что на этом же турнире команда из Абхазии брала серебро.

Ираклий Кация выразил благодарность президенту страны за оказание финансовой помощи для участия команды в турнире Dagomys Cup.

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