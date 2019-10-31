Экологический десант: российские военные провели в Абхазии акцию "Чистый берег"

Мероприятие по очистке берега от мусора военнослужащие приурочили к Международному дню Черного моря, который отмечается 31 октября.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В Международный день Черного моря военнослужащие российской военной базы Южного военного округа впервые в Абхазии провели акцию "Чистый берег", сообщает пресс-служба ЮВО.

"Вооружившись перчатками, мешками и другим инвентарем, экологический десант убрал мусор на участках побережья Черного моря, общей протяженностью более трех километров, находящихся на прибрежных полигонах боевой подготовки военнослужащих в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии", - уточнили в пресс-службе.

В течение летнего периода военнослужащие со своими семьями периодически проводят субботники на береговой зоне отдыха, организованной на территории военной базы в Гудауте.

Весь собираемый мусор упаковывают, перевозят и уничтожают в соответствии с экологическими нормами, подчеркнули в пресс-службе Южного военного округа

Международный день Черного моря отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря.

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