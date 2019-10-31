Выплаты отдельным категориям пенсионеров увеличат в Абхазии

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Парламента Абхазии одобрили законопроект о повышении размера пенсий отдельным категориям пенсионеров республики во втором и окончательном чтении в четверг 31 октября, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

Проект закона предложил рассмотреть депутатам Парламента представитель президента Абхазии в Народном Собрании Дмитрий Шамба.

Законопроект охватывает 2 587 человек, из них круглых сирот – 123, инвалидов с детства – 2 426, инвалидов Советской армии – 38 человек.

Депутат Народного Сбрания Леонид Чамагуа обратился к коллегам с просьбой внести некоторые изменения в законопроект и увеличить размер пенсий инвалидам детства первой группы с 2500 рублей, как было изложено в прежней редакции закона, до трех тысяч рублей. Инвалидам детства второй группы с 2 300 рублей до двух с половиной тысяч.

Проект закона также предполагает увеличить пенсии круглым сиротам на тысячу рублей, таким образом, ежемесячный размер пенсии составит четыре тысячи рублей. Если лица, входящие в данную категорию, не получают пенсии иного государства, им устанавливается доплата в размере одной тысячи рублей.

Инвалидам с детства до 16 лет пенсия будет увеличена на тысячу рублей, ежемесячный размер пенсии составит три тысячи рублей, размер доплаты в том случае, если они не получают пенсию иного государства – 500 рублей.

Инвалидам с детства первой группы увеличат пенсии на тысячу рублей, ежемесячный размер составит три тысячи рублей, размер доплаты – 500 рублей.

Инвалидам Советской армии первой группы пенсия увеличится на 4500 рублей и составит 5500 рублей. Инвалиды Советской армии второй группы - пять тысяч рублей, было 4300.

Инвалидам Советской армии третьей группы увеличение составит 4200 рублей, ежемесячный размер пенсии – 4700 рублей.

Кабинет Министров Абхазии проголосовал за проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия" 26 апреля.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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