Нашли и обезвредили: военные ЮВО поразили из БТР базу "террористов" в Абхазии

После штурма саперы дежурного подразделения отработали поиск и обезвреживание самодельных взрывных устройств, которые установили "боевики".

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии уничтожили условную группу "боевиков", согласно легенде проверки, "террористы" пытались провести диверсию, сообщает пресс-служба ЮВО.

Мероприятие проводилось в рамках тренировки личного состава подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации.

"В ходе тренировки по сигналу тревоги военнослужащие выдвинулись к месту происшествия и заблокировали пути возможного отхода "террористов". Далее был осуществлен штурм противника, занявшего здание базы с последующим его поражением прицельным огнем из вооружения БТР-82АМ, и стрелкового вооружения подразделения", - рассказали в пресс-службе.

С целью подготовки военнослужащих к действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуациях в ходе тренировки активно использовались тротиловые шашки и холостые боеприпасы к стрелковому оружию. В роли группы боевиков" выступили военнослужащие одного из подразделения базы.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной техники.

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