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Стало известно самое чистое место для купания в Черном море

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
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Ученый рассказал, какие участки на побережье Черного моря самые чистые.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Самая чистая вода в Черном море находится вблизи мыса Тарханкут на западном побережье Крымского полуострова, к такому выводу пришли в Морском гидрофизическом институте Российской академии наук.

Как сообщил РИА Новости директор института Сергей Коновалов, это обусловлено особенностями подводных течений в этой части моря.

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"Система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище. Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там", - сказал ученый.

Он также добавил, что самые грязные участки на побережье - это мелководье и заливы. В частности, румынское, украинское побережье и отчасти западное побережье Крыма, где глубина достигает не более 200 метров.

"Чем больше глубина, тем морской воды больше, тем в большем объеме воды будут рассеиваться загрязняющие вещества", - пояснил Коновалов.

Ученый также обратил внимание, что в заливах вода будет дольше оставаться грязной, из-за ограничения вообмена.

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Теги:
Черное море


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