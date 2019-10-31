Рауль Хаджимба подписал указы о назначении министров

Указы о назначении на должности ряда министров и руководителей госкомитетов были подписаны Раулем Хаджимба в четверг 31 октября.

СУХУМ, 31 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указы о назначении ряда министров и глав госкомитетов Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.

Министром культуры Абхазии назначена Эльвира Арсалия, министром демографии и репатриации Беслан Дбар, вице-премьером и министром финансов стал Джансух Нанба, министром здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия.

Министерство по налогам и сборам республики возглавил Даур Курмазия, главой Госкомитета по курортам и туризму стал Автондил Гарцкия, Госкомитет по сельскому хозяйству возглавил Амиран Какалия.

Министром по чрезвычайным ситуациям республики назначен Лев Квициния.

Назначенные на пост министров и глав госкомитетов лица возглавляли указанные ведомства и ранее.

Ранее глава государства подписал указ о назначении вице-премьера Даура Аршба, премьер-министра республики Валерия Бганба, министра обороны Мираба Кишмария, министра внутренних дел Гарри Аршба и министра иностранных дел Даур Кове. На пост председателя Государственного таможенного комитета был назначен Гурам Инапшба, исполняющим обязанности главы администрации Сухума стал бывший депутат Парламента Кан Кварчия.

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