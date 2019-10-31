Рауль Хаджимба подписал указы о назначении министров

СУХУМ, 31 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указы о назначении ряда министров и глав госкомитетов Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.
Министром культуры Абхазии назначена Эльвира Арсалия, министром демографии и репатриации Беслан Дбар, вице-премьером и министром финансов стал Джансух Нанба, министром здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия.
Министерство по налогам и сборам республики возглавил Даур Курмазия, главой Госкомитета по курортам и туризму стал Автондил Гарцкия, Госкомитет по сельскому хозяйству возглавил Амиран Какалия.
Министром по чрезвычайным ситуациям республики назначен Лев Квициния.
Назначенные на пост министров и глав госкомитетов лица возглавляли указанные ведомства и ранее.
Ранее глава государства подписал указ о назначении вице-премьера Даура Аршба, премьер-министра республики Валерия Бганба, министра обороны Мираба Кишмария, министра внутренних дел Гарри Аршба и министра иностранных дел Даур Кове. На пост председателя Государственного таможенного комитета был назначен Гурам Инапшба, исполняющим обязанности главы администрации Сухума стал бывший депутат Парламента Кан Кварчия.
Читайте также:
- Хаджимба представил Кварчия в качестве и.о. главы администрации Сухума
- Хаджимба назначил Бганба премьер-министром Абхазии