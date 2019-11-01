"Лаву" подвезли на "Патриотах": российские военные заглушили связь "противника" в Абхазии

Всего в учениях на специальном полигоне приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 15 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В Абхазии специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа нарушили управление войсками и наведение высокоточного ракетного удара условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В рамках проведения тактико-специального учения военнослужащие развернули станции РЭБ, провели сбор и анализ информации на основе приема коротких и ультракоротких волн, условно отработали задачи по искажению навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения.

Также личный состав подразделений путем подавления радиосетей и навигации нарушил систему связи передовых авианаводчиков условного противника на расстоянии до 200 километров. С применением машин постановки помех "Лава" на базе автомобилей УАЗ "Патриот" была нарушена сотовая связь "противника".

"Эффективность созданной зоны радиопомех была подтверждена подразделениями связи военной базы, имитирующими условного противника", - отметили в пресс-службе.

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