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"Лаву" подвезли на "Патриотах": российские военные заглушили связь "противника" в Абхазии

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Всего в учениях на специальном полигоне приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 15 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В Абхазии специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа нарушили управление войсками и наведение высокоточного ракетного удара условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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© Foto / Пресс-служба ЮВО
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В рамках проведения тактико-специального учения военнослужащие развернули станции РЭБ, провели сбор и анализ информации на основе приема коротких и ультракоротких волн, условно отработали задачи по искажению навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения.

Также личный состав подразделений путем подавления радиосетей и навигации нарушил систему связи передовых авианаводчиков условного противника на расстоянии до 200 километров. С применением машин постановки помех "Лава" на базе автомобилей УАЗ "Патриот" была нарушена сотовая связь "противника".

"Эффективность созданной зоны радиопомех была подтверждена подразделениями связи военной базы, имитирующими условного противника", - отметили в пресс-службе.

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Теги:
Южный военный округ


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