"Лаву" подвезли на "Патриотах": российские военные заглушили связь "противника" в Абхазии

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В Абхазии специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа нарушили управление войсками и наведение высокоточного ракетного удара условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В рамках проведения тактико-специального учения военнослужащие развернули станции РЭБ, провели сбор и анализ информации на основе приема коротких и ультракоротких волн, условно отработали задачи по искажению навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения.
Также личный состав подразделений путем подавления радиосетей и навигации нарушил систему связи передовых авианаводчиков условного противника на расстоянии до 200 километров. С применением машин постановки помех "Лава" на базе автомобилей УАЗ "Патриот" была нарушена сотовая связь "противника".
"Эффективность созданной зоны радиопомех была подтверждена подразделениями связи военной базы, имитирующими условного противника", - отметили в пресс-службе.
Читайте также:
- Нашли и обезвредили: военные ЮВО поразили из БТР базу "террористов" в Абхазии
- Маневренная оборона: мотострелки ЮВО отбили "атаку" на побережье Абхазии