Маневренная оборона: мотострелки ЮВО отбили "атаку" на побережье Абхазии

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Мотострелковые подразделения ЮВО в рамках двустороннего батальонного тактического учения отработали маневренную оборону побережья Абхазии от высадки морского десанта противника, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
В ходе учений российские военнослужащие на бронетранспортерах БТР-82АМ выполнили задачи оборонительного боя при различных вариантах захвата условным противником берега.
Особое внимание на учениях было уделено созданию фортификационных сооружений вдоль берега, маскировке боевых машин и своевременному нанесению огневого удара по приближающимся и атакующим кораблям и судам обеспечения противника.
Ранее во время движения из мест постоянной дислокации к зоне учений военнослужащие отразили авиаудары "противника" и преодолели зоны радиоактивного, химического и биологического заражения.
Всего в учении принимают участие около одной тысячи военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили "Тигр" и танки Т-72Б3.
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