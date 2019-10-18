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Экспонаты Эльбургана, абазинская кухня и танцы: фестиваль "Абаза" в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" прошел в Сухуме 18 октября.
Sputnik Абхазия

Трехдневный культурно-спортивный фестиваль "Абаза" завершился масштабной выставкой и концертом в Сухуме.

Заключительный день культурно-спортивного фестиваля "Абаза" начался с совместной выставки Абхазского Госмузея и Этнографического музея села Эльбурган. На выставке посетители могли увидеть старинные фотографии абхазов и абазин, предметы быта, а также национальную одежду.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, концерт, фуд-корт: фестиваль "Абаза" открылся в Сухуме

Вдоль набережной расположилась фотовыставка "Они зовут себя Абаза", которая собрала архивные черно-белые фотографии.

В рамках фестиваля посетители также могли поучаствовать в мастер-классе по плетению бостонных изделий и искусству золотого шитья.

Рядом с экспозициями расположился фудкорд, на котором для посетителей фестиваля были приготовлены блюда абазинской кухни. 

Завершился фестиваль "Абаза" праздничным концертом, на котором выступили творческие коллективы из Абхазии и Карачаево-Черкессии.

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Теги:
Сухум, Абхазия


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