Разгромный финал: футболисты "Рицы" выиграли "Осенний кубок Черного моря 2019" в Сочи

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Футболисты гудаутской "Рицы" 2004 года рождения стали обладателями Кубка и Суперкубка Международного детско-юношеского футбольного турнира "Осенний кубок Черного моря 2019" в Сочи, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.

В групповом этапе соревнований подопечные Рафаэля Багателия провели четыре игры и во всех одержали победы, забив при этом 27 голов и пропустив один мяч в свои ворота. В полуфинальном матче абхазским футболистам противостояли соперники из команды "Строитель", встреча завершилась с результатом 7:0.

В решающей игре "Рица" встретилась с Детским футбольным центром города Сочи, абхазские спортсмены оказались сильнее, матч закончился разгромом сочинцев – 6:0. Таким образом команда из Гудауты стала обладателем Суперкубка турнира.

Международный детско-юношеский футбольный турнир "Осенний кубок Черного моря 2019" открылся 26 октября и завершится 2 ноября.

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