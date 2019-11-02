Беслан Дбар: в вопросах демографии ориентируемся на опыт Израиля и Армении

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 28 октября подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров, одно из внесенных изменений - переименование министерства по репатриации в министерство демографии и репатриации.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Демография и репатриация, связанные между собой понятия, а изменение названия произошло неслучайно, в министерстве появится новый отдел, который будет заниматься вопросами демографии, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия министр демографии и репатриации Беслан Дбар.

Он отметил, что пока не определено ни количество специалистов, которые будут работать в новом отделе, ни его структура.

Министерство будет уделять внимание вопросам демографии, продолжая работу по возвращению абхазской диаспоры из-за пределов республики и способствуя решению проблем местного населения, заметил Дбар.

На заседании Парламента 31 октября, депутаты проголосовали за создание рабочей группы по разработке законодательства в социальной сфере. Планируется разработать закон и о демографической политике государства. Беслан Дбар подчеркнул, что депутаты пока не обращались в министерство, однако выразил готовность принять участие в разработке данного документа.

"Для решения демографической проблемы в Абхазии надо опираться на опыт других стран. Чтобы решить эту проблему государства обращались к политике репатриации, потому, что у репатриации больше возможностей решить эту проблему и в достаточно короткие сроки", - сказал министр.

Беслан Дбар привел в пример положительный опыт политики репатриации в Израиле, Армении, Венгрии и других стран.

"Нам пока предстоит сделать многое в решении вопросов репатриации, Израиль к примеру десятилетиями занимается этим. Если сравнивать нас с Арменией у нас нет таких ресурсов, но мы тоже не оставляем бездомными тех, кто возвращается", - отметил Беслан Дбар.

Он добавил, что исходя из своих возможностей Абхазия оказывает помощь репатриантам, строит дома, в том числе многоквартирные, обеспечивает людей землей.

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