Депутат о законе в поддержку многодетных семей Абхазии: за льготы всегда кто-то платит

На весенней сессии Парламента Абхазии депутаты приняли в первом чтении законопроект о поддержке многодетных семей. О том, на какой стадии находится разработка законопроектов по улучшению социального положения многодетных семей и что тормозит эту работу, в эфире радио Sputnik рассказал председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.

"Законопроекты в первом чтении приняты, но сейчас мы споткнулись об одну очень большую проблему. Обсуждали льготы многодетным семьям. Простой вопрос – сколько многодетных семей в Абхазии? Министерство социального развития предоставляет данные людей, которые зафиксированы. Но безо всяких проверок понятно, что на самом деле их гораздо больше, потому что люди не регистрируются как многодетные. Сбор первичных данных и статистика – это наша всеобщая беда, о которых мы постоянно бьемся лбом… Если сейчас принять закон о льготах многодетным семьям, то нужно адекватно относиться к возможностям государства и к потребностям граждан. Надо находить какой-то знак равенства. В послевоенный период с 1993 по 1997 годы пошли на определенные изменения, признали многодетной семьей семью, в которой трое детей. Сегодня, если принять закон о льготах, это уже ложится тяжелым бременем. За льготы всегда кто-то платит, в данном случае – государство, если оно берет на себя эти обязательства. Если в списке несколько тысяч детей, то льгота будет распыляться превращаться для каждого из них в маленькую сумму. А если вернуться к нормативу, когда многодетной семьей считалась та, в которой четверо детей, то таких детей будет всего несколько сотен. Гораздо проще им оказать внятную льготу. Возможно, в такой логике есть больше плюсов", - сказал Джинджолия.

Депутат отметил, что решение этого вопроса уже не за Парламентом. После принятия данных законопроектов в первом чтении в Парламенте Абхазии депутаты в тесном сотрудничестве работают с Министерством социальной защиты, с Пенсионным фондом, с Фондом социального страхования по фиксации многодетных семей.

"После выборов, когда спадет напряжение, мы будем презентовать некоторые идеи в другом формате. Конечно, этот закон нужно развивать. Страны СНГ пошли в этом по двум путям, а опыт других стран нужно оценивать. Одни страны вообще отказались от льгот и просто их монетизировали – родился ребенок, ему до 16 лет выплачивают пособие вне зависимости от количества детей в семье. Другие пошли по пути развития льгот. То есть разные пути со своими плюсами и минусами, надо выбирать что-то среднее", - отметил Алхас Джинджолия.

Читайте также: