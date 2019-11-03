Спасение в воде: как минеральные источники Абхазии помогут развить туризм

Третий научный форум "Курорт Сочи-Мацеста: синергия региональных инициатив бальнеологических курортов России" прошел в Сочи 18 и 19 октября. В форуме принимала участие и делегация из Абхазии.

Директор Института курортологии Абхазии Людмила Кокоша рассказала на радио Sputnik о том, как реанимировать бальнеологию в Абхазии, какой потенциал есть у республики и чем делегация из Абхазии удивила участников сочинского форума.

Sputnik

Чем поделилась Абхазия на форуме?

На научном форуме в Сочи "Курорт Сочи-Мацеста: синергия региональных инициатив бальнеологических курортов России" участвовали представители курортной отрасли из Белоруссии, различных областей и регионов России. Все они делились личным опытом курортологии и бальнеологии.

Абхазия в свою очередь рассказала о бальнеопотенциале республики. В стране, по данным сотрудников Института курортологии, насчитывается порядка 170 лечебных источников. В основном это воды питьевые минеральные или же термальные, которые используются для ванных процедур.

"Когда участники конференции узнали, что в Абхазии более 170 источников, и что до 20 миллионов литров ежесуточно вытекает, у всех в глазах было удивление. Потому, что в Сочи один источник – Мацеста. Там стоит прекрасное здание с прекрасным оборудованием для физиопроцедур, с прекрасным врачебным составом. По сравнению со всеми остальными участниками конференции, Абхазия, конечно, очень богата минеральными источниками, но они не задействованы должным образом", – рассказала Людмила Кокоша.

Как в республике используют источники?

Несмотря на то, что Абхазия очень богата минводами, в республике эта отрасль развита плохо. Многие некогда выявленные источники запущены и их уже невозможно использовать, как, например, в советское время, когда бальнеотуризм был на высоком уровне.

"Очень неприятно сообщать о том, что многие выявленные источники запустили и вода ушла в другие подземные "горизонты". Например, прекрасные источники были в районе села Басла. Это были азотно-термальные и серо-водородные источники. До Отечественной войны Народа Абхазии там располагалась лечебница, куда по путевкам привозили пациентов с заболеваниями опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем из Института курортологии и Курортной поликлиники. Больные, которые приходили с палочками, уходили самостоятельно без палок. В советское время в год там до 12 тысяч человек проходили лечение", – отметила Кокоша.

Подобные источники сегодня сохранились в Гагре и Приморском. Но и там место для бальнеопроцедур оставляет желать лучшего.

"В Приморском прекрасная лечебная зона, но там нет лечебных учреждений. Туда приезжают только на автобусах или на машинах. В целом база хорошо оборудована, там даже ест медсестра, которая принимает больных и оценивает, может ли человек принять ванную", – рассказала директор Института курортологии Абхазии.

Термальные источники есть и в Восточной Абхазии. Но проблема в том, что эти места плохо обустроены. По словам руководителя Института курортологии Абхазии, только в Ореховой роще установлены ванны, чтобы пациенты могли принимать водные процедуры.

Как можно использовать минводы Абхазии?

По словам директора Института курортологии Абхазии, во всем мире сейчас в моде "лечебный туризм", который подразумевает реализацию профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной программ на основе природных ресурсов. Одни из природных ресурсов – минеральные воды, которыми очень богата Абхазия.

Водный потенциал республики может дать серьезный толчок развитию курортов и туризма Абхазии и сделать республику привлекательной для туристов круглый год.

"Если бы в стране развивали бальнеотуризм, тогда сюда приезжали бы туристы не на 12 дней, а на 24. Естественно желающих приезжать было бы больше и доходы Абхазии увеличились бы. Люди приезжали бы сюда, чтобы поправить здоровье, если бы были специализированные центры", – резюмировала Людмила Кокоша.

Но для развития лечебного туризма в Абхазии, уверена Кокоша, нужно восстанавливать советские курорты.

Читайте также: